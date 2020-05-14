Иностранцы получат вид на жительство в РФ после покупки недвижимости

14 мая. FINMARKET.RU - Иностранные предприниматели смогут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости. Как выяснили "Известия" , такой законопроект подготовило Минэкономразвития для привлечения инвесторов из-за рубежа."Стимулирование притока и упрощение доступа иностранных инвесторов необходимо в условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики. В связи с этим Минэкономразвития России разработан проект федерального закона, направленный на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы получения иностранными гражданами вида на жительство в РФ по экономическим основаниям", - подтвердили в пресс-службе министерства.

Как отметили в ведомстве, для зарубежных граждан наличие статуса постоянного проживания в РФ даст возможность быть максимально вовлечеными и интегрированными в общественную и экономическую жизнь страны. Это позволит расширить потенциал развития делового климата в РФ.

На вопрос "Известий" о том, какой вид недвижимости - коммерческой или частной - должен быть приобретен инвестором, в министерстве ответили: "Критерии отнесения иностранного гражданина к категории инвесторов для целей получения вида на жительство в РФ будут утверждаться правительством РФ". Сейчас условия прорабатываются заинтересованными участниками.

Там обратили внимание на то, что во многих развитых странах мира сегодня уже существуют механизмы предоставления инвесторам вида на жительство по упрощенной процедуре. Среди условий могут быть приобретение недвижимости, покупка ценных бумаг, оформление банковских депозитов, уплата налогов и открытие бизнеса.

"Мы сейчас рассматриваем подходы в различных странах, пытаясь найти наиболее оптимальные варианты. Однако важно обратить внимание, что мы, в отличие от большинства стран мира, не предполагаем установление иностранным гражданам ограничения для осуществления трудовой деятельности или получение какого-либо дохода не связанного с инвестированием на территории страны при оформлении данного статуса", - уточнили в министерстве.

В ведомстве отметили, что после принятия закона не ожидают резкого всплеска востребованности российского гражданства со стороны иностранцев. И всё же возможность постоянного проживания на территории государства воспринимается инвесторами позитивно с учетом распространения этой преференции в различных странах.