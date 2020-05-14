С осени малый бизнес будет принимать карты "Мир"

14 мая. FINMARKET.RU - Небольшие торговые предприятия с оборотом от 30 млн рублей в год должны будут принимать к оплате"Мир" уже с 1 сентября 2020 года. Поправки в закон "О защите прав потребителей", которые обязывают небольшие торговые точки обслуживать карты "Мир", примут до конца июля 2020 года, если не будет "особых преткновений". Как заявил "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, этот законопроект должен быть приоритетным, поскольку карты с национальной платежной системой требуется популяризовать и обеспечить устойчивость в их использовании - чтобы расплатиться можно было повсеместно.

Депутат отметил, что коронавирус и меры по самоизоляции могут помешать утверждению законодательной инициативы только в том плане, что в Госдуме в текущих условиях проводится меньше заседаний. Он добавил: в программе на ближайшую неделю законопроекта об инфраструктуре для приема карт "Мир" пока нет.

Сейчас принимать к оплате карты "Мир" обязаны торговые точки с оборотом более 40 млн рублей в год. Законопроект предусматривает постепенное снижение порога годовой выручки: уже с 1 сентября 2020 года - до 30 млн рублей, с 1 января 2021 года - до 20 млн рублей. Ранее "Известия" писали, что принятие законодательной инициативы временно заморожено.

Недобросовестные предприятия, которые стремятся к торговле за наличные деньги для экономии издержек, будут вынуждены либо изменить модели ведения бизнеса, либо уйти с рынка. Это приведет к качественному улучшению защиты прав потребителей за счет конкурентного развития добросовестных участников рынка торговли, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что сегодня практически все торгово-сервисные предприятия внедрили в работу онлайн-кассы, а следовательно, многие уже принимают к оплате банковские карты. Ожидается, что у тех торговых точек, которые до этого допускали только наличную оплату, возникнут минимальные расходы, при этом вырастет оборот и снизятся затраты на инкассацию. Законопроект стимулирует расширение инфраструктуры для приема национального платежного инструмента, повышение прозрачности бизнеса и уровня защищенности прав потребителей в плане оплаты любым удобным способом, уверены в службе.

Отсутствие возможности расплатиться "Миром" до сих пор представляется масштабной проблемой: пенсионеры и сотрудники бюджетной сферы, которые получают зарплату на нацкарты, не могут ими воспользоваться в небольших торговых точках, в том числе в удаленных районах, рассказал президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Он добавил, что законопроект позволит снизить зависимость от зарубежных платежных систем.