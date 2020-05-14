Нерезиденты в апреле сократили покупку валюты втрое

14 мая. FINMARKET.RU -и дочерние иностранные банки в апреле 2020 года приобрели валюту на российском рынке на 108,9 млрд рублей, что примерно в три раза меньше, чем в марте, однако также является существенным объемом, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайтеРФ.

Банк России отмечает, что достаточное предложение валюты на фоне повышенного спроса со стороны иностранных участников обеспечивали упреждающие ее продажи в рамках бюджетного правила и сделки по продаже Сбербанка. "По сравнению с предыдущим месяцем в апреле операции по продажам валюты Банком России несколько превысили совокупные покупки нерезидентами и дочерними иностранными банками. Помимо Банка России, предложение валюты на внутреннем рынке формировали нефинансовые организации и прочие банки, в совокупности продавшие валюты более чем на 140 млрд рублей", - сообщил ЦБ.

В отличие от ситуации 2008-2009 и 2014-2015 годов всплеск волатильности на валютном рынке в марте-апреле 2020 года не сопровождался существенным изменением в поведении нефинансовых компаний и физических лиц, основными проводниками волатильности были нерезиденты, отмечает Банк России.

По данным российского регулятора, в марте-апреле 2020 года на российском рынке не было столь выраженной проблемы с валютной ликвидностью, как на других рынках (Европа, Япония, Южная Корея и Малайзия). Операции Банка России по предоставлению валютной ликвидности с повышенным лимитом $5 млрд не были востребованы участниками рынка.

Нерезиденты и дочерние иностранные банки на рынке валютных свопов продолжают наращивать длинную позицию по валюте: в конце апреля их совокупная нетто-позиция достигала $8 млрд, что является рекордным показателем за последние несколько лет. Суммарный прирост позиции за месяц составил около $6 млрд.

В обзоре ЦБ РФ также говорится, что иностранные инвесторы, несмотря на покупки на вторичном биржевом рынке акций в начале апреля, в целом за месяц оставались нетто-продавцами, продав бумаг российских эмитентов на 12 млрд рублей. В марте нерезиденты продали российских акций на 95,3 млрд рублей.

Если говорить о российских компаниях, то нетто-покупателями на рынке акций выступали системно значимые банки (35,7 млрд рублей) и прочие банки (8 млрд рублей), а основными продавцами - некредитные финансовые организации (на сумму 31,7 млрд рублей).

В апреле на российском рынке акций наблюдалось снижение волатильности и рост фондового индекса МосБиржи на 5,7%. Понижательный тренд российских отраслевых биржевых индексов, наблюдавшийся в феврале - первой половине марта, в конце марта сменился ростом. В апреле положительная динамика продолжилась во всех отраслях российского рынка акций. Наиболее значительный рост произошел в банковской отрасли (10,4%). Также рост индексов наблюдался в электроэнергетической - 7,4%, транспортной и телекоммуникационной отраслях - 7,6% и 7,7% соответственно.

Банк России отмечает, что в целом на российском рынке велика роль брокеров, на которых за первые четыре месяца 2020 года приходилось 70% операций с обыкновенными акциями, 37% и 22% операций с биржевыми и государственными облигациями. Основная масса этих операций осуществлялась клиентами (около 90%).

Согласно данным ЦБ, доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в апреле сократилась на 49 базисных пунктов (б.п.) - до 30,6%, при этом объем их вложений за период вырос на 59,4 млрд рублей после продаж в марте в объеме 279,5 млрд рублей. Если рассматривать изменение вложений нерезидентов в апреле по отдельным выпускам, то из 32 выпусков ценных бумаг у нерезидентов по 17 произошло снижение, а по 12 - рост вложений, отмечается в обзоре.

Наибольший рост вложений происходил для ОФЗ со сроком 6 лет до погашения (прирост составил 64 млрд рублей). Средний срок до погашения ОФЗ, в которые нерезиденты уменьшили объем вложений, составляет 8,5 года, а средний срок до погашения всего портфеля ОФЗ у нерезидентов в отчетный период снизился по сравнению с мартом 2020 г. на 0,1 года и составил 7,4 года.

Благодаря спросу со стороны локальных инвесторов и нерезидентов на апрельских аукционах удалось успешно разместить ценные бумаги на сумму 338,7 млрд рублей в объемах по номиналу, что составляет 56,4% из 600 млрд рублей, запланированных на второй квартал 2020 года.

Основными покупателями на аукционах выступали системно значимые кредитные организации, которые приобрели 42,2% (142,9 млрд рублей по номиналу) от размещенного объема, доля нерезидентов и дочерних иностранных организаций составила 37,9% (128,4 млрд рублей по номиналу).

Основной спрос наблюдался на ценные бумаги с постоянным купонным доходом, при этом два аукциона по размещению ценных бумаг с переменным купоном признаны несостоявшимися.