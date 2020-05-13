Расходы россиян на маски и перчатки могут превысить траты на ЖКХ

13 мая. FINMARKET.RU - В регионах цена "антикоронавирусного набора" находится в диапазоне 3,4-5,1 тысячи, пишет "Российская газета", ссылающаяся на подсчеты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эти траты составляют 18 процентов всех потребительских расходов среднестатистического россиянина за месяц (а они - около 23 тысяч рублей) и в 2,6 раза превышают расходы на ЖКХ (1,58 тысячи). При расчете этих показателей аналитики использовали данные Росстата о структуре расходов членов домохозяйств за четвертый квартал 2019 года, указывает "РГ".

В "антикоронавирусный набор" аналитики "положили" одноразовые трехслойные, латексные перчатки и антисептик.

Предполагается, что за месяц человек будет расходовать до 90 масок (по четыре маски каждый рабочий день, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора менять их каждые 2-3 часа, и по одной маске в выходной день - для похода в магазин или аптеку). Плюс 48 пар перчаток (по две пары в рабочие дни и по одной - в выходные). И, наконец, до пяти флаконов санитайзера по 50 мл. При расчетах аналитики учитывали цены на эти товары в интернет-магазинах. Средняя стоимость каждого из них в регионе вычислялась на основании трех самых низких цен, по которым можно приобрести продукцию. Приоритет отдавали местным поставщикам.

Итак, расходы на маски в среднем на одного человека, работающего не в удаленном режиме, могут составить 2,63 тысячи рублей в месяц (средняя цена маски по регионам составляет 29 рублей). На перчатки - 870 рублей (по 17 рублей пара), а на средства дезинфекции - около 570 рублей (по 113 рублей за 50 мл санитайзера). Итого - до 4 тысяч 60 рублей в месяц. Это в среднем по стране, по версии FinExpertiza.

Дороже всего, установили аналитики, набор обойдется жителям Краснодарского края, где маски, перчатки и санитайзер на месяц стоят около 5,1 тысячи рублей. На втором месте Тульская область - 4,96 тысячи. На третьем - Приморский край с 4,91 тысячи.

Самые дешевые "антикоронавирусные наборы" оказались в Псковской, Новгородской областях, Ненецком АО, Магаданской, Амурской областях, Чукотском АО, Еврейской АО, на Камчатке, в Чувашии и Ингушетии (3,41-3,47 тысячи рублей).

Во многих регионах стоимость "антикоронавирусного набора" может занимать существенную часть личного бюджета. От 46 процентов в Кабардино-Балкарии до 30 процентов в Тамбовской, Орловской и Рязанской областях, Ингушетии и Мордовии.

Также немало регионов, где эти расходы не так уж и обременительны по сравнению с домашним бюджетом. От 6 процентов - в Москве до 16 процентов - в Ненецком АО, на Чукотке, в Ханты-Мансийском АО и в Красноярском крае.

Тем временем, регионы продолжают вводить обязательный масочный