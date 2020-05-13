Третий пакет мер поддержки экономики потянет на 1 трлн руб.

13 мая. FINMARKET.RU - Объявленные президентом11 мая меры обойдутся бюджетной системе примерно в 1 трлн рублей, считает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народно-хозяйственного прогнозирования Александр Широв. Судя по всему, это не перераспределение средств внутри бюджета, а в основном новые расходы за счет внутренних заимствований (выпуск ОФЗ) и резервов из Фонда национального благосостояния, пишет "Российская газета".

Объем ранее принятых антикризисных мер - прямые расходы бюджета, снижение налоговой нагрузки и предоставление налоговых отсрочек, госгарантии по льготным кредитам - ведомство оценивало в 2,8% ВВП (около 3 трлн рублей).

По оценке главного экономиста рейтингового агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, чье мнение приводит "РГ", расходы на разовые выплаты семьям с детьми могут составить даже более указанного Минтрудом уровня - 270 млрд рублей, если все подадут заявления.

Эти выплаты должны помочь экономике, поддержать резко упавший потребительский спрос. Однако по опыту прошлых лет на динамике потребительских расходов становятся заметны лишь более крупные суммы - не менее 500 млрд рублей в месяц (как в ситуации с предвыборным повышением зарплат бюджетникам в начале 2018 года), отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов, также цитируемый газетой.

Расходы на новую программу кредитования, которая предусматривает "прощение" кредитов сохранившим занятость предприятиям, могут составить около 250 млрд рублей (с учетом ограничений и контроля за целевым использованием средств), полагает Табах.

Прощение налогов за второй квартал обойдется бюджетной системе в 200-250 млрд в зависимости от формата и с учетом того, что часть налогов не возникла бы из-за снижения деловой активности. Бремя прощения долгов преимущественно ложится на региональные бюджеты, соответственно, это потребует дополнительно помощи им со стороны федерального бюджета.

Наименее затратным для бюджета будут меры поддержки легализовавшихся самозанятых (возврат налога на доход за 2019 год и предоставление "налогового капитала"), но тут важен сам запуск новых инструментов налоговой политики, отмечает Табах.