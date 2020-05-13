Покупка Сбербанка ненадолго сделала бюджет профицитным

13 мая. FINMARKET.RU - Первые 4 месяца 2020 года завершились для бюджета с профицитом в 100 млрд рублей, следует из оперативных данных Минфина РФ. В казну в общей сложности поступило 7 трлн. Несмотря на кризисную ситуацию, казна закончила период даже с небольшим профицитом: поступления превысили расходы более чем на 100 млрд рублей. Однако значительную часть средств - более 1 трлн -заработал в результате сделки по покупке Сбербанка правительством за счет денег ФНБ. Средства были перечислены в казну 23 апреля.

За вычетом этой разовой и нетипичной для казны операции ситуация в госфинансах выглядит менее радужно, пишут "Известия" . Сумма традиционных доходов за первые 4 месяца (6 трлн рублей) уменьшилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

В апреле без учета денег, полученных в результате сделки по Сбербанку, бюджет получил 1,3 трлн рублей. Это уже на 30% меньше, чем в том же месяце в 2019 году. Сильнее всего - почти на 50% - упали доходы от недропользования. От этого вида поступлений бюджет в апреле получил 300 млрд рублей против 573 млрд годом ранее.

Наполовину рухнули и поступления от таможенных пошлин, большую часть которых занимает плата за экспорт энергоресурсов. В казну поступило менее 100 млрд рублей в апреле 2020 года, годом ранее было более 200 млрд.

Российский бюджет сверстан исходя из цены нефти Urals в $42,4 за баррель. В апреле, по расчетам Минэкономразвития на основе данных агентства Argus, российская нефть на европейском рынке в среднем стоила чуть выше $16 за баррель. В последней декаде месяца стоимость российской нефти на поставку в европейские порты опускалась до $8,5 за баррель.

Частично от падения нефтяных цен бюджет страхует так называемый демпфирующий механизм, согласно которому чем ниже цена на нефть, тем больше ставка акциза на продажу бензина внутри России и наоборот. Механизм создан, чтобы стабилизировать стоимость топлива для российских потребителей.

Запуск демпфера уже отразился на доходах бюджета. Так, поступления от акцизов в апреле достигли 113 млрд рублей, что более чем в 3 раза выше показателя за аналогичный период годом ранее.

Доходы от НДС практически не изменились. За товары, произведенные внутри страны, бюджет в апреле получил даже больше - 344 млрд рублей этого налога (годом ранее - 300 млрд). Однако следует заметить, что НДС перечисляется поквартально - то есть сейчас бизнес платит с выручки за первые три месяца. Поступления налога на добавленную стоимость за импортные товары уменьшились на 12% - с 241 до 212 млрд рублей.

Расходы бюджета за первые 4 месяца составили 6,9 трлн рублей. Это более чем на 20% выше аналогичного уровня предыдущего года. Больше всего денег потрачено на социальную политику, национальную экономику и здравоохранение - 2,1 трлн, 540 и 470 млрд рублей соответственно.

В апреле из бюджета было выделено 2,2 трлн рублей. По сравнению с тем же месяцем 2019 года расходы выросли на треть. Больше всего ускорилось перечисление средств на социальную политику - более 700 млрд рублей, что в 1,7 раза выше аналогичного показателя годом ранее. Траты на здравоохранение выросли на 20% - до 80 млрд рублей.