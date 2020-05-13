Авиаперевозки падают, билеты дорожают

13 мая. FINMARKET.RU - Авиакомпании поднимаютна перелеты по России, несмотря на фатальное падение спроса. Средняя цена авиабилета по России экономическим классом в одну сторону выросла на 12,3% - с 5,7 тыс. рублей в марте до 6,4 тыс. рублей в апреле, сообщили "Известиям" в OneTwoTrip. По данным "Купибилет", билеты туда-обратно в апреле прибавили в цене 19,7%.

В сравнении с апрелем прошлого года также наблюдается небольшой рост - по данным разных агрегаторов, от 1,8% до 4%. По информации OneTwoTrip, средняя стоимость авиабилета в одну сторону на внутренних линиях на данный момент составляет 6650 рублей (+2% к прошлому году). Билеты с вылетом 1-8 мая, по данным "Купибилет", подорожали на 24%. А средний чек на перелет в одну сторону в мае к аналогичному месяцу прошлого года вырос на 13%, добавили в "Туту.ру".

По информации Росстата, в апреле средняя цена полета экономклассом по России в расчете на 1000 км пути выросла до 5311,7 рубля - на 5,7% к марту нынешнего года и на 3,7% к апрелю прошлого.

Как сообщил "Известиям" директор по маркетингу OneTwoTrip Алексей Теплов, выросла средняя стоимость авиабилетов в апреле из Москвы в некоторые крупные российские города. Однако есть и подешевевшие направления - например, из Москвы в Санкт-Петербург (-11%), Ростов-на-Дону (-30%), Челябинск (-5%). Снижение средней стоимости перелета в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону подтвердили также сервисы "Туту.ру", "Купибилет", Biletix.

Борьба с распространением коронавируса спровоцировала кризис в мировой авиации на фоне введенных властями разных стран ограничений на международное сообщение.

Российские авиакомпании, как и многие зарубежные, оказались в сложной финансовой ситуации после закрытия международных рейсов (в РФ остановлены с 27 марта). Из-за введенных в российских регионах ограничений на передвижения граждан в апреле рухнул спрос также на перелеты внутри страны.

По данным Росавиации, отечественные авиакомпании за апрель перевезли всего 771,2 тыс. пассажиров - в 12 раз (или на 92%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда их услугами воспользовались 9,37 млн человек.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (объединяет крупнейшие российские авиакомпании) прогнозируют, что по итогам года внутренние пассажирскиеснизятся на 56% - до 31,8 млн человек, а открытия зарубежных направлений в ближайшее время не ждут. В результате отечественные авиакомпании до конца мая, по подсчетам InfraONE, потеряют 271 млрд рублей выручки.