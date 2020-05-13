Рынку экспресс-доставки продуктов прочат взрывной рост

13 мая. FINMARKET.RU - Испытывающий резкий рост благодаря самоизоляции граждан рынок экспресс-доставки продуктов питания (в течение часа) по итогам 2020 года может увеличиться с 0,7 млрд до 30 млрд руб., пишет "Коммерсант", ссылающийся на прогнозы компании "Infoline-Аналитика". Основной его объем обеспечат X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и др.), "ВкусВилл", "Яндекс.Лавка" и "Самокат". Хотя популярность услуга начала набирать усилиями в первую очередь интернет-сервисов, в дальнейшем инициативу могут перехватить крупные игроки из офлайн-ритейла, не исключают эксперты.

Весь рынок онлайн-продаж в сегменте FMCG (товаров широкого потребления), как следует из отчета, в прошлом году составил 40 млрд руб., а по итогам 2020-го достигнет 135 млрд руб. По итогам первого квартала наибольший оборот онлайн-заказов в этой категории продемонстрировал Ozon — 6,1 млрд руб. при росте на 170% к аналогичному периоду прошлого года (см. инфографику). Наибольший рост в процентах показал "Сбермаркет" (ранее — Instamart), чей оборот вырос на 500%, с 260 млн до 1,49 млрд руб.

По оценке "Infoline-Аналитики", в дальнейшем сегмент продолжит динамично расти, в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, в первую очередь в городах-миллионниках.

Российский рынок продуктового онлайн-ритейла находится в стадии активного роста, поэтому все ключевые игроки сфокусированы на общем увеличении объемов и своей доли, констатирует директор отдела инвестиций и рынков капитала KPMG в России и СНГ Алексей Богданов, мнение которого также приводит "Ъ".