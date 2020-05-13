ЕБРР: падение ВВП РФ в этом году составит 4,5%

13 мая. FINMARKET.RU - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сразу на 6,2 п.п. ухудшил свойпо темпам роста экономики РФ в 2020 году.

Новая оценка, опубликованная в среду, предусматривает падение российскогов 2020 году на 4,5% против роста на 1,7% в предыдущей версии прогноза.

ЕБРР готовит прогноз лишь 2 раза в году, поэтому пересмотр оказался столь значительными - предыдущая версия была от ноября 2019 года, когда о коронавирусе никто еще и не слышал.

"Падение ВВП России в 2020 году будет на уровне 4,5% в результате влияния коронавирусной инфекции и отсутствия (эффективной) договоренности по объемам добычи нефти в формате ОПЕК+", - говорится в сообщении ЕБРР

"Возобновление переговоров между партнерами по соглашению ОПЕК+ не привело к сокращению добычи в достаточной степени, чтобы поддержать цены на нефть", - отмечают в ЕБРР.

"Экономика России все еще зависит от нефтяного дохода, падение цен на нефть имело для нее значительные последствия, особенно в контексте необходимости фискального стимулирования для смягчения влияния пандемии", - говорится в обзоре.

В релизе ЕБРР отмечается, что ресурсы Фонда национального благосостояния смогут компенсировать бюджетный дефицит в течение ряда лет, а значительные золотовалютные ресурсы помогут преодолеть кризис.

Комментируя прогноз по росту российской экономики на 4% в 2021 году, в ЕБРР отмечают, что существуют значительные риски пересмотра этого прогноза, как в сторону его улучшения, так и в сторону ухудшения в зависимости от траектории цен на нефть и продолжительности мер ограничений в экономике из-за коронавируса.

Прогноз ЕБРР на фоне ожиданий МВФ и ЦБ РФ в отношении российской экономики выглядит даже немного оптимистичным.

Международный валютный фонд в середине апреля спрогнозировал снижение ВВП РФ в 2020 году на 5,5% с последующим отскоком на 3,5% в 2021 году.

Банк России ожидает спада ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-6% с восстановительным ростом на 2,8-4,8% в 2021 году.