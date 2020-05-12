Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ

12 мая. FINMARKET.RU - В России наименьший возможный оклад могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс планируют обсудить представители Минтруда, профсоюзов и работодателей на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), выяснили "Известия"

Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда)" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня.

Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к, который сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. руб., пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Месячная зарплата за полную норму рабочего времени не может быть ниже МРОТ и сегодня. Однако Трудовой кодекс не запрещает включать в эту сумму компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Таким образом, в стране есть люди, чей оклад ниже МРОТ.

Сегодня основная часть зарплаты россиян не всегда достигает МРОТ, такие случаи встречаются в том числе в бюджетной сфере. Например, более чем в 70% регионов страны ставки заработной платы (оклады) учителей ниже этого показателя, рассказывала "Известиям" зампред Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова.

Ранее на проблему уже обращал внимание Конституционный суд. Так, в апреле прошлого года он выпустил постановление, в котором говорилось, что такие выплаты, как за сверхурочную работу, работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, не могут включаться в регулярно получаемую зарплату.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" подтвердили, что на 1-е полугодие 2020 года в рабочей группе РТК запланировано обсуждение предложения профсоюзной стороны по внесению изменений в Трудовой кодекс в части состава минимального размера оплаты труда.

Сейчас трудовое законодательство не содержит термина "минимальный оклад", а ст. 135 ТК предусматривает, что зарплата устанавливается по системам оплаты труда конкретного работодателя, в свою очередь, отметили в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей, представляющего сторону работодателей в РТК. Компенсационные и стимулирующие выплаты применяются для максимального учета содержания, характера, условий и прочих параметров работы и являются неотъемлемой частью оплаты труда, сказал представитель организации. Поэтому размер вознаграждения не может быть представлен только окладом или тарифной ставкой, в том числе минимальными, считают в РСПП.

Между тем, как отмечают эксперты, норма не гарантирует повышения заработка для получающих, ведь организации могут сократить надбавки. В то же время предложенная мера может быть некой гарантией, которая позволит гражданам получать как минимум оклад не ниже МРОТ, а если работнику положены дополнительные надбавки - зарплату выше наименьшей.