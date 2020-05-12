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12 мая 2020 года 09:55
Минимальный оклад в России могут приравнять к МРОТ
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Егор Алеев/ТАСС
12 мая. FINMARKET.RU - В России наименьший возможный оклад могут приравнять к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Внесение соответствующих поправок в Трудовой кодекс планируют обсудить представители Минтруда, профсоюзов и работодателей на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), выяснили "Известия". Вопрос "О предложениях по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ (в части состава минимального размера оплаты труда)" зафиксирован в плане работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений до конца июня. Предложение заключается в том, чтобы приравнять наименьший возможный оклад к МРОТ, который сейчас на федеральном уровне равен 12,1 тыс. руб., пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. Месячная зарплата за полную норму рабочего времени не может быть ниже МРОТ и сегодня. Однако Трудовой кодекс не запрещает включать в эту сумму компенсационные, стимулирующие и социальные выплаты. Таким образом, в стране есть люди, чей оклад ниже МРОТ. Сегодня основная часть зарплаты россиян не всегда достигает МРОТ, такие случаи встречаются в том числе в бюджетной сфере. Например, более чем в 70% регионов страны ставки заработной платы (оклады) учителей ниже этого показателя, рассказывала "Известиям" зампред Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова. Ранее на проблему уже обращал внимание Конституционный суд. Так, в апреле прошлого года он выпустил постановление, в котором говорилось, что такие выплаты, как за сверхурочную работу, работу в ночное время, а также в выходные и праздничные дни, не могут включаться в регулярно получаемую зарплату. В пресс-службе Минтруда "Известиям" подтвердили, что на 1-е полугодие 2020 года в рабочей группе РТК запланировано обсуждение предложения профсоюзной стороны по внесению изменений в Трудовой кодекс в части состава минимального размера оплаты труда. Сейчас трудовое законодательство не содержит термина "минимальный оклад", а ст. 135 ТК предусматривает, что зарплата устанавливается по системам оплаты труда конкретного работодателя, в свою очередь, отметили в пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей, представляющего сторону работодателей в РТК. Компенсационные и стимулирующие выплаты применяются для максимального учета содержания, характера, условий и прочих параметров работы и являются неотъемлемой частью оплаты труда, сказал представитель организации. Поэтому размер вознаграждения не может быть представлен только окладом или тарифной ставкой, в том числе минимальными, считают в РСПП. Между тем, как отмечают эксперты, норма не гарантирует повышения заработка для получающих минимум, ведь организации могут сократить надбавки. В то же время предложенная мера может быть некой гарантией, которая позволит гражданам получать как минимум оклад не ниже МРОТ, а если работнику положены дополнительные надбавки - зарплату выше наименьшей.
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