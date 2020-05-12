Число льготников по ЖКХ может увеличиться

12 мая. FINMARKET.RU - Минстрой предложил изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%. Соответствующая инициатива уже направлена в кабмин, сообщили "Известиям" в министерстве, уточнив, что это одно из предложений по антикризисным мерам в сфере. Речь идет о поправках в постановление от 29 августа 2005 года № 541 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг".

По данным Минстроя, сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах — 15-21%, а в трех субъектах — менее 15%. Например, ниже 15% — в Москве и Петербурге, уточнил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Инициатива Минстроя позволит существенно увеличить число людей, которые будут иметь право на субсидии по оплате ЖКУ, сказал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Расходы на коммуналку, превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счет региональных бюджетов, уточнил он. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ неоднократно выступал с инициативой снизить порог до 15% по всей стране.

"В России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении, при этом многие из них на грани этого порога. К примеру, расходы на ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 21%, и им не хватает до получениясовсем чуть-чуть", — рассказала глава комитета Галина Хованская.

По данным Арсения Беленького, в 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 млн российских семей, на это было потрачено в сумме около 71 млрд рублей. Согласно подсчетам профильного комитета ГД, после изменения стандарта дополнительно на выплату льгот в год потребуется около 30 млрд рублей. Таким образом, право на субсидии получат еще более 1 млн семей, отметил Беленький.

Ситуация в стране из-за кризиса, связанного с распространением коронавируса, непростая, и многим категориям граждан критически важна помощь в оплате ЖКХ. При этом поддерживать нужно адресно — именно нуждающихся, считает Беленький.

По словам Ильи Осипова, сейчас регионы получают из казны федеральную субсидию на выравнивание своих бюджетов, в том числе покрываются расходы на поддержку граждан при оплате ЖКХ. Если правительство одобрит снижение порога до 15%, то и дополнительные траты будут компенсироваться, уверен он.