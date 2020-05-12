Производство автомобилей в РФ в 2020 году снизится на 20%

12 мая. FINMARKET.RU - При неблагоприятном сценариилегковых автомобилей отечественных брендов могут упасть по итогам года на 30%, с 371 тысячи штук (2019 год) до 260 тысяч (2020 год), считают аналитики аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC). В тех же пределах до 687 тысяч штук в год снизятся продажи иномарок российской сборки. Если же ситуация будет развиваться по более или менее благоприятному сценарию, когда ограничительные меры не продлятся дольше начала лета, будут введены дополнительные меры поддержки автомобильной отрасли, рынок все равно ждет снижение на 3,5%, отметили в PwC.

При этом более вероятным эксперты считают негативный сценарий. "Для российского автомобильного рынка текущий год по глубине падения может оказаться сопоставимым с 2015 и 2009 годами, когда продажи новых легковых автомобилей в стране упали на 36% и 49% соответственно", - пояснил "Российской газете" эксперт Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов. Поддержатьи продажи грузового транспорта способен госзаказ, заметил в беседе с "РГ" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Сейчас некоторые предприятия уже вновь запускают производство, но наверстать упущенное до конца года отрасли уже вряд ли удастся. Как и в прошлые кризисы, востребованными становятся меры государственной поддержки.

В частности, сегодня возобновил работу производства, приостановленную на время майских праздников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автозавода. Ранее сообщалось, что "ГАЗ" приостановил производство с 1 по 11 мая включительно.

Вернулось к работе после перерыва в связи с майскими праздниками ПАО "КАМАЗ".

Завод Hyundai в Петербурге и российская "дочка" Toyota также возобновляют выпуск автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в компаниях.