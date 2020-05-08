Половина девелоперов рискуют не сдать дома в срок

8 мая. FINMARKET.RU - Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, связанного с распространением COVID-19, пишут "Известия", ознакомившиеся с данными опроса Института развития строительной отрасли, проведенного по заказу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Дольщики могут получить ключи от квартир с задержкой в несколько месяцев. Отрасль начнет восстановление только после окончательного снятия режима самоизоляции, считают эксперты.

О том, что риск не сдать дома в срок велик, сообщил 51% участников опроса. Большинство респондентов (77%) сообщили о падении спроса и продаж на своих объектах, 45% — о росте цен на стройматериалы, 50% — о замедлении темпов строительства, а 51% — о повышенном риске не сдать объекты в срок.

Данные опроса подтверждает и исследование Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК).

"По нашим оценкам, доля застройщиков, которые не сдадут вовремя дома, примерно та же — 58%. Ощутить сдвиг сроков ввода на 2–3 месяца могут до 600 тыс. дольщиков", — сказал "Известиям" генеральный директор РАСК Николай Алексеенко.

По его словам, в первую очередь задержки ввода объектов будут обусловлены режимом самоизоляции, который привел к существенному падению продаж и, как следствие, снижению объемов денежных средств, которые направляются на строительство. Это приведет к замедлению хода работ.

Кроме того, часть застройщиков относится к московскому региону, где на месяц все работы приостановились, а это уже прямая причина сдвига сроков.

"Возвращения спроса в Москве и Московской области на уровне среднемесячных значений можно ожидать в октябре-ноябре этого года", — сказал изданию директор федеральной риелторской компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Рост стоимости стройматериалов, который отметили 45% опрошенных девелоперов, пока не настолько значительный. Поэтому он не приведет к серьезному повышению цен на квартиры в новостройках, высказал мнение генеральный директор компании "Главстрой-Недвижимость" Алексей Гусев.

По мнению Николая Алексеенко, восстановление отрасли начнется после окончания режима самоизоляции, но с некоторым временным лагом, связанным с осторожностью людей и их психологическим состоянием. Если режим ограничений так или иначе продлится до начала июня, то на уровень прошлого года продажи вернутся не раньше июля-августа, считает он.