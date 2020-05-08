Многодетным могут выделить бесплатные маски, продукты и планшеты

8 мая. FINMARKET.RU - Вице-премьерТатьяна Голикова поручила Минтруду и Минфину рассмотреть вопрос о дополнительной помощи многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию на фоне распространения коронавируса.

Об этом говорится в поручениях вице-премьера по итогам заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, текст поручений имеется в распоряжении "Интерфакса". Согласно документу, Минтруд и Минфин совместно с заинтересованными органами власти (как региональными, так и федеральными) до 15 мая должны представить предложения "о целесообразности предоставления дополнительных мер поддержки" семьям в период распространения Covid-19.

В частности, ведомствам предлагают подумать об обеспечении многодетных семьей в трудной жизненной ситуации средствами индивидуальной защиты (к ним относятся медицинские маски, цены на которые выросли в России за последние месяцы), продуктовыми наборами, а также "электронными и др. устройствами для поддержки обучения детей в дистанционном режиме".

Также поднят вопрос о дополнительной поддержке семьям с детьми, если кто-то из родителей потерял работу или если доходна одного человека упал ниже прожиточного минимума, и семьям в трудной ситуации, где есть инвалид - как ребенок, так и взрослый.

При этом поручено оценить возможность предоставить семьям с детьми меры социальной поддержки не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.

Кроме того, Голикова поручила главам регионов в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, проработать возможность размещения в гостиницах и пансионатах граждан, проживающих в приютах и домах престарелых.

Вице-премьер также поручила Минздраву и МВД представить предложения по облегчению на период пандемии выписывания наркотических средств и психотропных веществ на детей с паллиативным статусом.

В частности, должен быть проработан вопрос осуществления выписки данных препаратов выездными службами паллиативной медицинской помощи наравне с первичным звеном. В том числе допускается возможность двукратного увеличения количества выписанного препарата на одном рецепте, а также электронная выписка рецептов в рамках норм, предусмотренных действующим законодательством.