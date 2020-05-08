Инфраструктурный сектор к концу мая лишится около 818 млрд руб.

8 мая. FINMARKET.RU - Российский инфраструктурный сектор с момента введения эпидемиологических ограничений и до 31 мая лишится порядка 818 млрд руб., или 13% годовой выручки, пишет "Коммерсант", приводя данные из отчета InfraOne Research.

Наиболее пострадавшим сектором, полагают в InfraOne, станет— еедо начала лета составят 519 млрд руб. В том числе в 271 млрд руб. оцениваются потери авиакомпаний и в 51 млрд руб.— недополученная выручка аэропортов. В конце апреля консалтинговая компания Bain оценила общие потери выручки авиакомпаний РФ в 2020 году от введенных ограничений в 550 млрд руб., напоминает "Ъ".

Потерисоставят порядка 66 млрд руб., прогнозирует InfraOne.

в широкой трактовке, по оценкам InfraOne, потери составят 126 млрд руб.

потеряет 205 млрд руб., лидируют медучреждения (56,8 млрд руб.)

объем упущенных доходов составит 57 млрд руб.

При этом потериоказались ниже прогнозов и меньше, чем в других странах, отмечает InfraOne.

Есть и сферы, которые выиграли от пандемии.

Прежде всего это, которые добавят в среднем 20–25% к месячной выручке и заработают к концу мая дополнительные 66,3 млрд руб.