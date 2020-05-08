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08 мая 2020 года 08:30
Инфраструктурный сектор к концу мая лишится около 818 млрд руб.
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Владимир Гердо/ТАСС
8 мая. FINMARKET.RU - Российский инфраструктурный сектор с момента введения эпидемиологических ограничений и до 31 мая лишится порядка 818 млрд руб., или 13% годовой выручки, пишет "Коммерсант", приводя данные из отчета InfraOne Research. Наиболее пострадавшим сектором, полагают в InfraOne, станет транспортная инфраструктура — ее потери до начала лета составят 519 млрд руб. В том числе в 271 млрд руб. оцениваются потери авиакомпаний и в 51 млрд руб.— недополученная выручка аэропортов. В конце апреля консалтинговая компания Bain оценила общие потери выручки авиакомпаний РФ в 2020 году от введенных ограничений в 550 млрд руб., напоминает "Ъ". Потери железнодорожного транспорта составят порядка 66 млрд руб., прогнозирует InfraOne. В городском пассажирском транспорте в широкой трактовке, по оценкам InfraOne, потери составят 126 млрд руб. Социальная инфраструктура потеряет 205 млрд руб., лидируют медучреждения (56,8 млрд руб.) В коммунальной инфраструктуре объем упущенных доходов составит 57 млрд руб. При этом потери энергетиков оказались ниже прогнозов и меньше, чем в других странах, отмечает InfraOne. Есть и сферы, которые выиграли от пандемии. Прежде всего это телекоммуникационный сектор и IT, которые добавят в среднем 20–25% к месячной выручке и заработают к концу мая дополнительные 66,3 млрд руб.
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Ключевые слова: Россия, инфраструктура, потери
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