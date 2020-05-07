Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%

В апреле потребительские цены в РФ выросли на 0,8% после роста на 0,6% в марте, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,1%

7 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2020 годасоставила 0,9% после 0,6% в марте, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-апреле цены выросли на 2,1%. Инфляция в РФ резко ускорилась до 0,2-0,3% в неделю с традиционных 0-0,1% во второй половине марта на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. После пяти недель роста цен по 0,2-0,3% в конце апреля (с 21 по 27 апреля) недельная инфляция замедлилась до 0,1%.

В апреле 2019 года инфляция составляла на 0,3%, с начала года - 2,1%.

Годовая инфляция в апреле текущего года ускорилась до 3,1,% после 2,5% в марте.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 1,7%, непродовольственные товары - на 0,4%, услуги - на 0,1%.

В 34 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен составил 1,0% и более. В наибольшей степени в республиках Ингушетия, Калмыкия, Чувашия и г. Севастополе – 1,5-1,6%, в связи с удорожанием продуктов питания на 3,0-3,4%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,4%, в Санкт-Петербурге – на 0,7% (с начала года – прирост цен составил 1,4% и 2,4% соответственно).

Инфляция в апреле 2020 года оказалась немного ниже ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, равнялся 0,9%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год после резкого скачка месяцем ранее (в марте вырос до 4,7% с 3,5% по опросу в феврале) по опросу в апреле практически не изменился - 4,8%, а на 2021 год остался прежним - 3,9%. Консенсус соответствует верхней границе нового прогноза ЦБ по инфляции на 2020 год (3,8-4,8%).

ЦБ в конце апреля повысил интервальный прогноз по инфляции в РФ на 2020 год до 3,8-4,8% с 3,5-4,0%, но при этом снизил ставку и заявил о возможности ее дальнейшего понижения.

"Мы учитываем, что влияние спросовых ограничений на инфляцию будет устойчивым и продолжительным. С учетом лагов действий денежно-кредитной политики необходимо действовать уже сейчас. По нашему прогнозу, в условиях смягчения денежно-кредитной политики годовая инфляция будет в интервале в 3,8-4,8% по итогам текущего года и в дальнейшем стабилизируется вблизи 4%", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 24 апреля по итогам совета директоров, на котором ЦБ ожидаемо снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5% с 6,0%. По ее словам, падение внутреннего и внешнего спроса в текущем году будет существенно сдерживать инфляцию, что без дополнительных мер денежно-кредитной политики создает риски ее значительного отклонения вниз от цели в 2021 году и на среднесрочном горизонте.

Цены на бензин в апреле снизились на 0,2% после роста на 0,1% в марте и феврале и на 0,2% в январе. С начала года рост составил 0,2%. При этом в годовом выражении бензин подорожал на 1,9%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за апрель текущего года не изменились, за 4 месяца выросли на 0,8%.

В апреле существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лимоны стали дороже в 2,5 раза, лук репчатый – на 49,9%, чеснок – на 25,7%, капуста белокочанная и морковь – на 17,1%, картофель – на 16,0%, свекла – на 10,7%, яблоки – на 8,8%, апельсины – на 8,4%. В то же время цены на огурцы снизились на 20,6%, помидоры – на 10,3%.

Заметно выросли цены на крупу гречневую – на 12,0%. Подорожание на 15,0% и более отмечено в 27 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Республике Северная Осетия-Алания – на 35,7% и Пензенской области – на 26,3%.

Увеличение цен на яйца куриные на 10,0% и более отмечено в 30 субъектах Российской Федерации, из них более всего в Ненецком автономном округе – на 17,3% и Рязанской области – на 17,1%. В Республике Мордовия цены на яйца куриные снизились на 9,3%, Республике Крым – на 1,9%, г. Севастополе – на 1,4%, Республике Саха (Якутия) – на 0,8%.

Прирост цен на сахар-песок отмечен в 83 субъектах Российской Федерации, из них в 19 субъектах – 10,0% и более. При этом в Самарской области он составил 16,1%, в Удмуртской Республике – 14,0%.

Среди наблюдаемых видов крупяных и макаронных изделий подорожали: рис – на 6,1%, горох и фасоль – на 2,9%, овсяные хлопья – на 2,4%, крупа манная и вермишель – на 2,3%, макаронные изделия – на 2,1%, крупы овсяная и перловая – на 1,8%, пшено – на 1,6%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле выросли цены на мясо кур и муку пшеничную – на 3,2%, отмечает Росстат..

Рост цен на медикаменты и медицинские товары в РФ в апреле стал самым значительным в категории непродовольственных товаров, превысив общую инфляцию за этот период в четыре раза. Цены на медикаменты в апреле по сравнению с мартом выросли на 3,2%, за этот же период инфляция составила 0,8%.

В частности, как сообщил Росстат, метамизол натрия (отечественный анальгин) подорожал на 8,1%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) на 8,0%, линекс (пробиотик) на 5,7%, левомеколь (антибактериальная мазь) на 5,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 5,2%, офтан катахром (глазные капли) и вата - на 4,7%.

Бинты подорожали на 4,5%, ртутные термометры и валидол - на 4,3%, йод - на 4,2%, настойка пустырника - на 4,0%, бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) - на 3,9%, валокордин - на 3,6%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) и ацетилсалициловая кислота - на 3,5%, ренни - на 3,4%.