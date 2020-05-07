Россияне переходят на более дешевые продукты

7 мая. FINMARKET.RU - С того момента, как в России начал распространяться коронавирус, индустрия производства продуктов питания испытывает подъем. При этом изготовители переходят на более дешевую продукцию. Причина тому - изменившиеся с середины мартапотребителей: спрос на дорогиеупал, тогда как продажи бюджетных аналогов выросли. Такой вывод сделали аналитики международной компании Unusual Concepts, специалисты которой в своем исследовании Covid-report проанализировали последствия развития пандемии в мире, пишут

Так, согласно данным исследования, в первой половине апреля на 20% вырос оборот продуктов, которые торговые сети продают под собственными марками. Эти товары традиционно дешевле аналогов других брендов. Магазины также стали активно закрывать отделы готовой еды, где в основном продавались салаты, или уменьшать ассортимент.

Пищевая промышленность старается обеспечить новые запросы торговых сетей, где с марта зафиксирован резкий спрос на продукты длительного хранения, уточнили в компании. Так, в первой половине апреля продажи консервов увеличились на 50-60% к марту 2020 года, а реализация круп подскочила на 120%.

Партнер Unusual Concepts Юрий Филатов сказал "Известиям", что в ближайшие 2 года производство продуктов питания будет только наращивать динамику. Уже по итогам 2-го квартала продукты питания могут занять больше половины всей потребительской корзины россиян.

Потребители будут в первую очередь смотреть на стоимость продукции, отметили в компании. Это еще больше подстегнет развитие линейки дешевых товаров. По прогнозу Unusual Concepts, такая ситуация продлится до середины 2021 года, после чего покупатели могут вернуться к своей обычной модели потребления.

В условиях сокращения доходов российские потребители стараются экономить и по возможности приобретать более дешевую продукцию той же товарной группы, подтвердил "Известиям" пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко. Из-за действующих ограничений покупатели реже посещают магазины, хотя предпочитают совершать большие по объемам покупки.