Россиянам вряд ли стоит готовиться к летнему отдыху за рубежом

7 мая. FINMARKET.RU -еще не закончила вывозить застрявших за рубежом из-за COVID-19 туристов, а некоторые страны начали по-сути зазывать их обратно на пляжи и другие виды летнего отдыха. Эксперты "НГ" считают, что россиянам вряд ли стоит готовиться к привычному летнему отдыху за рубежом, так как выезд будет ограничен государством под предлогом соблюдения безопасности, кроме того страховые компании не готовы выдавать необходимые для поездок полисы.

Из-за пандемии коронавируса в большинстве стран продолжают действовать ограничения на путешествия. Но с приближением летнего сезона в некоторых странах, особенно тех, экономика которых сильно зависит от туризма, ослабление режима самоизоляции сопровождается заявлениями о готовности к приему туристов из-за рубежа, пишет "Независимая газета".

Профессор Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, эксперт по туризму Галина Дехтярь подтвердила, что уже многие страны так или иначе приоткрываются для внешнего туризма, однако, с ее точки зрения, россиянам вряд ли стоит готовиться к привычному летнему отдыху за рубежом.

По словам эксперта, в любом случае речь может идти об отдыхе с ограничениями, как со стороны принимающей стороны, так и со стороны отечественных властей.

Эксперт напоминает, что Россия еще продолжает вывозить соотечественников из разных стран, их количество уже достигло 220 тыс. человек. "Прежде всего речь должна идти о безопасности, - сказала "НГ" Дехтярь. - В такой экстремальной ситуации государство берет на себя основные вопросы, связанные с безопасностью. Поэтому, если и произойдет некое послабление в сфере зарубежного туризма, то речь можно будет вести только об организованных турах, поездках через туроператоров и турагентствах, так как именно госрегулирование этой отрасли предусматривает защищенность организованного туриста ". Дехтярь называет еще один фактор, который может стать основным ограничителем для выездного летнего туризма в 2020 году: "Все туристы при поездке за рубеж должны иметь страховой полис, но риски связанные с COVID-19 просчитать невозможно, поэтому ни одна страховая компания сейчас не захочет выдавать полис с учетом такого страхового случая. Есть запрос на безопасность и со стороны большинства туристов. Опросы показывают, что только около 20% потенциальных туристов вообще не озабочены вопросами безопасности, однако свыше 60% туристов досконально выбирают продукты именно с точки зрения безопасности, поэтому вряд ли у нас будет большой запрос на летние поездки в страны, где не смогут обеспечить четкие меры по ограничению заражения вирусом", - говорит Дехтярь.

Эксперт также считает, что дополнительным ограничением поездок российских туристов за рубеж как никогда станет слабое знание соотечественниками иностранных языков. "Невладение языками, неспособность объяснить свое самочувствие тоже могут стать препятствием: в случае новой вспышки во многих странах просто может не хватить специалистов с русским языком", - говорит Дехтярь.