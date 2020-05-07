Что ждет магазины одежды после карантина

7 мая. FINMARKET.RU - В Москве после снятия карантинных мер могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group. И некоторые крупные одежные сети уже занялись оптимизацией точек в торгцентрах столицы.

Например, сети H&M и Inditex (владеет, в частности, брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), пользуясь кризисом, планируют закрыть нерентабельныев некоторых торгцентрах Москвы, рассказали "Коммерсанту" несколько консультантов рынка коммерческой недвижимости. В Inditex от комментариев отказались. Представитель H&M настаивает, что в России откроются все магазины сети после снятия ограничений для непродуктового ритейла.

Между тем американский Gap уже предупредил, что текущий кризис может оказаться для компании фатальным. До начала пандемии сети удалось аккумулировать $1,7 млрд, но около половины суммы уже ушло на содержание закрытых по всему миру магазинов. Ситуация в глобальном офисе приведет и к оптимизации работы российской части сети, уверены консультанты. В Москве под этим брендом работает около 10 магазинов.

Одежная сеть "Твое" рассматривает возможность закрытия до 40 нерентабельных магазинов, утверждает один из источников "Ъ". Как пояснил представитель "Твое" Артем Чернышев, планового количества магазинов к закрытию не существует, а решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки и уступок, на которые готовы идти владельцы помещений в сложившихся обстоятельствах. Однако не все собственники торгцентров готовы к диалогу.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс уверена, что ритейлерам придется сокращать количество офлайн-магазинов из-за роста онлайн-сегмента. По ее прогнозам, на фоне кризиса 2020 года сокращение традиционных магазинов в сегменте fashion составит 35-50%. По итогам 2020 года падение продаж на рынке моды составит до 35% в деньгах, добавляет эксперт. В минувшем году объем всего российского рынка моды не превышал 2,29 трлн руб., сообщали ранее в FCG. Таким образом, по итогам года объем выручки во всей отрасли может снизиться до 1,48 трлн руб.

"Зато, как мы ожидаем, более чем вдвое могут вырасти объемы продаж через интернет, - комментирует Лебсак-Клейманс. - Если в 2019 году доля онлайн-торговли на рынке fashion занимала всего около 12%, то теперь треть продаж от общего объема рынка будет приходиться на дистанционную торговлю".

А вот директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева считает, что онлайн никогда не станет основным каналом продаж в fashion-сегменте.