Налоговые доходы регионов сократятся в среднем на 375 млрд руб.

7 мая. FINMARKET.RU - В России стагнация отраслей экономики, пострадавших из-за кризиса, сократит налоговыерегионов в этом году в среднем на 375 млрд рублей, или на 3,7%, по сравнению с годом ранее. Прежде всего кризис коснется курортных регионов и крупных агломераций, доходы бюджетов которых в значительной части формируются за счет пострадавших секторов. К таковым правительство отнесло предприятия в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, туристической и развлекательной индустрий, образовательных и оздоровительных услуг, а также розничной торговли непродовольственными товарами

Об этом говорится в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами ИЭП им. Гайдара и РАНХиГС, пишут "Известия"

В региональной разбивке больше всего налоговые поступления снизятся в Бурятии (на 8,3%), Крыму (на 7,4%), Севастополе (на 6,9%), Псковской области и Краснодарском крае, Чечне и Кабардино-Балкарии - по 6%. В абсолютной величине наибольшие потери доходов ожидаются в крупных регионах, например, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Татарстане. Однако, так как экономика этих субъектов достаточно диверсифицирована, то потери доходов в результате кризиса составят от 3% до 5%, подчеркивают авторы отчета.

Как говорится в мониторинге, главными предпосылками дляналоговых доходов станет уменьшение налогооблагаемой прибыли из-за сжатия спроса, а также продолжительность некоторых ограничительных мер до июля этого года включительно. Избежать сокращения расходов субъектам позволят высокая доля финансовой помощи из федерального центра и затраты на инвестиции. В целом для компенсации потерь, по оценкам составителей мониторинга, каждому региону потребуется финпомощь в размере 55-60 млрд рублей, причем придется отказаться от менее приоритетных затрат.

Руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что в 2020 году субъекты недополучат доходы как по причине снижения деловой активности, так и по предоставленным налоговым отсрочкам. Сейчас, по словам эксперта, сумма оцениваемых потерь больше анонсированных мер господдержки: 200 млрд рублей дополнительной помощи и 70 млрд бюджетных кредитов, которые не нужно возвращать в текущем году.

Как считает руководитель направления "Фискальная политика" Экономической экспертной группы Александра Суслина, в совокупности налоговые потери региональных бюджетов по итогам этого года составят 1,5 трлн рублей. Расчеты основаны на текущих оценках спада российской экономики в среднем порядка 3% ВВП. Дефицит федерального бюджета к концу года составит 4,5 трлн рублей, полагает эксперт.