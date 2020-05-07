Вместо денег за билет - ваучер

7 мая. FINMARKET.RU - Правительство РФ готовится легализовать, разрешив перевозчикам пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии. Соответствующийуже разработан, пишет "Коммерсант"

Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку. Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказалисьиз-за карантинных мер.

В частности, в авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний - выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее - остаются почти неизменными. Официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин назвал инициативу по введению ваучеров жизненно важной для отрасли.

Источники "Ъ" говорят, что в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 млрд руб. приходятся на "Аэрофлот". Как отмечают источники газеты, легализация ваучеров - общемировая практика, к ней прибегли в том числе Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines "при полной поддержке авиационных властей ЕС, США и других государств".

Между тем проблемы возврата билетов актуальны и для железнодорожного транспорта. ОАО РЖД уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов на 8 млрд руб., отмечают источники "Ъ", добавляя, что это сделано в условиях, когда спрос на железнодорожные перевозки дальнего следования сократился более чем на 70%. Всего в 2020 году прогнозируется снижение объемов пассажирских перевозок более чем на 41%, говорят собеседники.

В критической ситуации оказались и речные круизные компании, которые продавали билеты на текущий сезон еще с лета 2019 года. Крупнейшие судоходные компании к марту получили более 2,2 млрд руб. авансовых платежей, подлежащих возврату, говорит источник "Коммерсанта" в отрасли. Эти деньги израсходованы на ремонт флота в зимний период, предоплату за судовое топливо, зарплату персонала, операционные и другие обязательные платежи, уточняет он. При этом операционные поступления сократились почти до нуля, так какне заказывают туры из-за ситуации с коронавирусом. В начале апреля Российская палата судоходства оценивала возможные потери от остановки круизной навигации в 15 млрд руб.

Эксперты, однако, по-разному оценивают легализацию ваучеров. Как полагают эксперты, решение задним числом лишить пассажиров возможности вернуть свои деньги противоречит общим нормам права.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обещает изучить условия использования сертификатов, предлагаемых авиакомпаниями пассажирам в качестве компенсации за отмененные рейсы. "При невозможности денежных выплат будут проверены условия выдачи и использования сертификатов на право покупки авиабилетов в будущих периодах", - говорится в сообщении службы.