Восстановление экономической активности может начаться в июне - ЦБ РФ

7 мая. FINMARKET.RU - Банк России уточнил свойпо снятию ограничений экономической активности, введенных в целях борьбы с коронавирусом.

"После глубокого падения ВВП во 2-м квартале Банк России ожидает восстановления экономической активности по мере ослабления ограничительных мер. Базовый прогноз исходит из того, что смягчение ограничений начнется уже в июне", - говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованномвчера вечером.

Несмотря на формулировку "уже в июне", по сути это некоторое ужесточение прогноза: в заявлении председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной по итогам совета директоров 24 апреля говорилось: "В наших расчетах мы полагаем, что постепенно в II квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно смягчаться". На тот момент это означало, что смягчение ограничений может начаться как в июне, так и в мае. Однако в докладе оупомянут уже только июнь.

Новый макропрогноз ЦБ "рассматривает ограничительные меры как временное снижение потенциала экономики, а также исходит из более низких, чем предполагалось ранее, темпов роста потенциала на горизонте прогноза", сказано в докладе. Это отражает результат адаптации как мировой, так и российской экономики к изменениям, а также действие ограничений на добычу нефти в соответствии с договоренностями ОПЕК+, достигнутыми в апреле, отмечает ЦБ.

Наиболее глубокое падение во 2-м квартале и по году в целом приходится на экспорт. "Вследствие снижения потенциала мировой экономики даже после роста в 2021-2022 гг. на конец прогнозного периода экспорт в реальном выражении все еще остается ниже уровня 2019 года", - пишет ЦБ.

Падение потребления домашних хозяйств и инвестспроса во 2-м квартале будет иметь сопоставимый масштаб, полагает Банк России. При этом базовый прогноз исходит из более быстрого восстановления потребления во 2-м полугодии, в том числе за счет снижения нормы сбережений, в то время как инвестиции будут сдерживаться фактором неопределенности и финансовыми ограничениями компаний, сказано в докладе.

Потребление сектора госуправления продолжит расти умеренным темпом как во 2-м квартале, так и в последующие периоды, прогнозирует ЦБ. Это отражает стабилизирующий эффект бюджетного правила, которое позволяет не сокращать госрасходы даже в условиях столь сильного падения цены нефти, и учитывает уже объявленные правительством меры по поддержке экономики, пишет ЦБ.

ЦБ прогнозирует снижение ВВПна 4-6% по итогам 2020 года с последующим ростом на 2,8-4,8% в 2021 году и 1,5-3,5% в 2022 году. Таким образом, сезонно сглаженный ВВП восстановится к докризисному уровню в конце 2021 - начале 2022 г, резюмирует Банк России.