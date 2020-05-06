ВВП РФ в марте снизился на 0,4% - ВЭБ

Согласно расчетам ВЭБа, экономика РФ в марте по отношению к марту 2019 года снизилась на 0,4%. Сокращение годовой динамики ВВП наблюдается впервые с ноября 2017 года. Падение ВВП в 2020 году может составить 5,3%

6 мая. FINMARKET.RU -РФ в марте 2020 года в годовом выражении снизился на 0,4% после роста на 2,9% в феврале, свидетельствуют расчеты экономистов Института исследований и экспертизы ВЭБа. Снижение годовой динамики ВВП наблюдается впервые с ноября 2017 года,

Таким образом, ВЭБ в отличие от Минэкономразвития увидел начало снижения ВВП РФ в годовом выражении уже в марте. Минэкономразвития ранее в своем обзоре констатировало лишь резкое замедление годового роста ВВП РФ в марте до 0,9% с 2,8% в феврале.

Соответственно оценки за 1-м квартал 2020 года у ВЭБа и Минэкономразвития также разошлись - 1,4% роста в годовом выражении у ВЭБа против 1,8% роста у министерства.

"В марте экономическая ситуация продолжила ухудшаться. По отношению к февралю (с очисткой от календарного и сезонного факторов) ВВП снизился на 1,2%. Таким образом, ВВП последовательно снижается все три первых месяца 2020 года и, как результат, впервые после ноября 2017 года динамика по отношению к соответствующему месяцу годом ранее стала негативной", - приводится в обзоре комментарий руководителя направления "макроэкономика" Института ВЭБа Олега Засова (ранее возглавлявшего департамент макроэкономического прогнозирования в Минэкономразвития).

"Если в Европе карантинные меры вводились в середине марта и за две недели успели обвалить динамику квартала, то в России ограничения затронули только последние два дня марта, не успев сильно повлиять на ВВП. Процессы расширения пандемии в первом квартале влияли на российскую экономику в основном через сжатие внешних рынков. При этом, в отличие от США и стран Европы, внутренний спрос оставался достаточно сильным в течение всего квартала. Несмотря на снижение реальных доходов населения, розничные продажи и потребление услуг продолжили расти. Скорее всего, также увеличивались инвестиции, поскольку наблюдался рост объемов строительства и ввозимой машиностроительной продукции", - отмечает Засов.

"В полной мере негативное влияние введённых ограничений на внутренний спрос мы увидим только во втором квартале. Экономические последствия будут зависеть от продолжительности ограничительных мер и от того, какие возможности для восстановления останутся у пострадавших бизнесов и как быстро сможет восстановиться спрос населения. Здесь пока еще сохраняется большая неопределенность", - заявляет эксперт.

По оценке ВЭБа, падение ВВП РФ в 2020 году составит 5,3% с возможным затем восстановительным отскоком на 4,1% в 2021 году.

Как сообщалось, ВВП РФ в 4-м квартале 2019 года вырос на 2,1% в годовом выражении, за 3-й квартал 2019 года - на 1,5%, за 2-й квартал 2019 года - на 1,1%, за 1-й квартал 2019 года - на 0,4%. В целом за 2019 год рост ВВП составил 1,3%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце апреля заявляла, что основное падение ВВП РФ придется на 2-й квартал 2020 года - до 8% в годовом выражении, и отрицательные темпы роста ВВП в годовом выражении будут сохраняться вплоть до 1-го квартала 2021 года.

ЦБ, согласно новому прогнозу, ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4-6% с последующим восстановительным ростом российской экономики в 2021 году на 2,8-4,8% и ростом в 2022 году в интервале 1,5-3,5%.

Минэкономразвития планирует представить свой уточенный трехлетний макропрогноз к концу мая, говорил недавно министр экономического развития Максим Решетников.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в новом базовом сценарии предполагается заложить цену на нефть около $30 за баррель в 2020 году, а спад экономики ожидается порядка 5% в текущем году.