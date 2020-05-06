Эксперты предлагают поддержать сферу государственно-частного партнерства

6 мая. FINMARKET.RU - Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) подсчитал потери этой отрасли до конца года. Так, возможные потери сферы ГЧП от эпидемии коронавируса в России в этом году оценены в 47 млрд руб.- исходя из риска повышения капзатрат инвесторов, роста курса валют и недополучения выручки на эксплуатационной стадии по причине снижения платежеспособного спроса.

По оценкам экспертов Национального центра ГЧП, в группе риска сейчас оказались 360 реализуемых проектов, пишет "Коммерсант" . Наибольшими потерями могут обернуться проекты в сфере ЖКХ - 28,4 млрд руб. на 130 проектов (при этом стоимость их реализации может увеличиться на 24,6 млрд руб.) и на транспорте - по 53 проектам убытки могут составить 18,2 млрд руб., удорожание - 40,9 млрд.

Для поддержки проектов эксперты предлагают смягчить порядок изменения условий концессионных соглашений и поддержать инвесторов налоговыми льготами и послаблениями по кредитам.

Между тем на общем фоне заявленные потери ГЧП-проектов не выглядят критичными - в действительно пострадавших отраслях суммы значительно большие.

Насколько реализуемы предложенные экспертами меры, пока судить сложно. В Минфине на запрос "Ъ" не ответили. Как напоминает газета, по состоянию на конец 2019 года объем рисков, уже принятых на себя бюджетной системой по соглашениям о ГЧП и концессиях, уже оценивался министерством в огромную сумму - 3 трлн руб. Из-за отсутствия реестра забалансовых обязательств ГЧП уже становилось предметом спора в рамках подготовки законопроекта о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений. Дальнейшая судьба этого механизма будет решаться осенью.