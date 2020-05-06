К концу года долги за ЖКХ могут увеличиться до 1,6 трлн руб.

6 мая. FINMARKET.RU - По итогам 2019 года общая сумма долгов за жилищно-коммунальные услуги в России достигла 1,39 трлн рублей, рассказали "Известиям" в Минстрое со ссылкой на последние данные Росстата. Из них задолженность граждан - по предварительным данным - составила 615 млрд, добавили в статистическом ведомстве.

По информации Минстроя, в предыдущие годы общая сумма задолженности постепенно увеличивалась: в 2017-м показатель был равен 1,33 трлн рублей, в 2018-м - 1,37 трлн. При этом уровень собираемости платежей населения тоже вырос - с 95,7% в 2017 году до 96% по итогам 2019-го, подчеркнули в ведомстве.

На протяжении более чем пяти лет общий объем задолженности практически не меняется. При этом собираемость составляет 95-97%. Можно предположить, что это давно сформировавшийся большой пузырь долгов, который никак не сдувается при хорошей платежной дисциплине, высказал мнение эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. Большая часть - старые и давно просроченные, добавила исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

По данным НП "ЖКХ Контроль", в целом последние несколько лет платежная дисциплина граждан улучшалась. В том числе благодаря законодательным изменениям. В частности, с 2016 года был введен упрощенный порядок взыскания, сказала адвокат, партнер адвокатского бюро "Бишенов и партнеры" Даханаго Нагоева. Теперь, если сумма долга не превышает 500 тыс. рублей, истцу достаточно подать заявление мировому судье, который без вызова сторон может рассмотреть документы и вынести судебный приказ, объяснила она.

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, задолженность за услугиможет заметно вырасти, спрогнозировали опрошенные "Известиями" эксперты. Общее ухудшение экономической ситуации, которое приведет к снижению платежеспособности граждан, отягощается мораторием на начисление пеней для должников, отметил Павел Склянчук. Кроме того, в некоторых регионах приостановили сбор взносов за капремонт, отметила Разворотнева.

В марте собираемость платы за ЖКУ снизилась на 5-20% в зависимости от региона, сказала эксперт. По итогам апреля показатель может упасть на 30-50%, оценила Разворотнева. У замглавы ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрия Гордеева схожая оценка - когда появится статистика за апрель, выяснится, что собираемость платы с населения уменьшилась на 30%, а у предприятий и бюджетных учреждений - на 45-50%.

Ухудшение платежной дисциплины подтвердили и в Минстрое. Итоги прошлого месяца можно будет подвести к третьей декаде мая, добавили в ведомстве.