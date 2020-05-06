Контроль за товарами с брендированным местом производства ужесточат

6 мая. FINMARKET.RU - Государство ужесточаетза производством продуктов с правом на наименование места происхождения товара (НМПТ). АНО "Российская система качества" (Роскачество, создано правительством РФ для исследования товаров) запустила проверки продуктов на соответствие свидетельствам НМПТ. Аналогичная мера планируется и в отношении продуктов, которые получат свидетельства о защищенном географическом указании (ЗГУ). Об этом "Коммерсанту" сообщили в Роскачестве, уточнив, что действуют по поручению Минпромторга и Минсельхоза. На первом этапе проверки коснутся, в частности, питьевой воды, в том числе минеральной. Определиться с другими категориями Роскачество планирует до лета. В Минсельхозе заявили, что проверки должны обеспечить контроль и гарантию качества.

По данным Федерального института промышленной собственности, всего в России зарегистрировано 240 НМПТ. В их числе - "Вологодское масло", "Адыгейский сыр", "Нарзан", вода питьевая "Байкал" и др. НМПТ указывает на место изготовления товара и гарантирует наличие особых свойств, поясняет партнер Nevsky IP Law Николай Зайченко. Свидетельства на НМПТ выдает Роспатент на основании заключений Минсельхоза, Минпромторга, Минздрава и др. Заявки на ЗГУ Роспатент начнет принимать с июля 2020 года. Эти свидетельства получает товар, хотя бы одна из стадий производства которого, принципиально влияющая на характеристики, проходит на названной территории. В этом случае заключения не потребуется, уточняет Зайченко.

Руководитель Роскачества Максим Протасов говорит, что в ходе тестовых исследований выяснилось, что товары под одним и тем же наименованием, отсылающим к определенному региону или способу производства, производятся по разной рецептуре и в совершенно разных субъектах страны. Потребители ассоциируют качество продуктов с местом, где они произведены, и недобросовестные производители могут этим пользоваться, подтверждает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев.

Сегодня за соблюдением производителями условий НМПТ следит Роспатент. Там сообщили "Коммерсанту", что могут использовать исследования Роскачества как подтверждение несоответствия товаров заявленным характеристикам для принудительного прекращения прав на НМПТ.