Бизнесу понадобится на реабилитацию около двух лет

6 мая. FINMARKET.RU - Каждой пятой российской компании понадобится на восстановление более года, если ограничения будут сняты не позже середины июня. В целом предприятиям понадобится на реабилитацию около двух лет, рассказал "Известиям" глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын. По оценкам ЦСР, 14% организаций наладят процессы на протяжении трех-четырех недель. Через три-шесть месяцев будет реабилитирована уже половина бизнеса. Спустя год восстановится примерно 80% компаний. Остальные будут возвращаться к нормальной жизни более двух лет.

На этом пути компании столкнутся с рядом сложностей. ЦСР предполагает, что половине организаций придется снизить заработную плату, 45% ждет отток клиентов и столько же - повышение закупочных цен. 43% компаний будут вынуждены сокращать персонал.

По оценке вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Дмитрия Курочкина, 80% компаний не работают в нормальном режиме, хотя формально и продолжают функционировать. Поэтому, по его мнению, восстановления в прямом смысле слова не произойдет. "Большей части компаний приходится искать новые рынки, новых поставщиков, новые каналы и форматы сбыта. В этом смысле вернуться к прежнему состоянию уже не получится. Смена парадигмы - это необратимый процесс", - заявил вице-президент ТПП.

На данный момент правительство запустило два антикризисных пакета. В первый вошли отсрочки на полгода по всем видам налогов, кроме НДС, для малого и среднего бизнеса и пострадавших от пандемии отраслей, снижение ставок по страховым взносам для МСП до 15%, мораторий по штрафам, оплате арендуемой госсобственности и так далее.

Во второй пакет включили прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, столкнувшемуся с падением доходов, на поддержание занятости, бесплатные кредиты на начисление зарплаты для МСП, субсидирование ставок по займам на пополнение оборотных средств до уровня ключевой ставки ЦБ и ряд других.

За месяц ЦСР проанализировал ситуацию в 1,7 тыс. малых, средних и крупных компаний со всей России из разных отраслей. По итогам исследования центр сделал несколько важных выводов. В частности, падение ВВП в 2020 году ожидается на уровне 4,6-5,6% - в зависимости от сроков отмены ограничений (диапазон около 1,5 месяца). Количество безработных по итогам года может составить от 8,2 до 9,1 млн человек (сейчас - около 3,5 млн, по данным Росстата). Кроме этого, предполагается снижение реальных заработных плат на 11,5%.

Оценки ЦСР, построенные на основе опроса предпринимателей, отличаются большей пессимистичностью по сравнению с прогнозами других крупных аналитических центров. Например, рейтинговое агентство АКРА в своем базовом прогнозе ожидает роста численности безработных до 6,8 млн человек. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования - до 4,5 млн. Падение реальных доходов они ожидают на уровне примерно на 6,4%, а ВВП - соответственно на 4,5% и 3%. Банк России прогнозирует снижение экономики на 4-6%.