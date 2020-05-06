Минфин ожидает дефицит бюджета РФ в 2020 году на уровне 4% ВВП

6 мая. FINMARKET.RU - Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета в 2020 году на уровне около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году, что соответствует оценкам ЦБ. Доходы бюджета будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось, в том числе минус 1,5 трлн нефтегазовых доходов (по сравнению с их базовым уровнем) и около 2 трлн ненефтегазовых (ранее Силуанов озвучивал сумму в 1 трлн рублей - прим. ИФ). Дефицит бюджета будет около 4% ВВП. Мы не режем расходы, даже наоборот, их увеличиваем, поэтому будем задействовать средства ФНБ и займы, чтобы профинансировать как текущие обязательства, так и антикризисные программы", - сказал он в интервью "Ведомостям"

Оценка Минфина более оптимистична, чем ожидания их коллег из Банка России и Минэкономразвития - 6% ВВП и 5-6% ВВП, соответственно.

Ранее принятыми поправками предусмотрен профицит бюджета в 2020 году 927,6 млрд рублей, или 0,8% ВВП, но уже в феврале при рассмотрении этих поправок Минфин ожидал, что профицит по итогам года будет 0,3% ВВП. В январе-марте бюджет был исполнен с профицитом 0,05% ВВП.

Минфин ожидает цену нефти в среднем по году около $30 за баррель с учетом высоких цен в первом квартале, в следующем - "немногим больше", отметил также министр. Говоря о новой сделке ОПЕК+, министр заметил, что даже если бы сделка была заключена в марте, "все равно пришлось бы ее пересматривать, так как спрос в мире на нефть и нефтепродукты резко уменьшился из-за пандемии, и достигнутые договоренности долго бы не продержались". "Преимущество нынешней договоренности в том, что в переговорах теперь участвуют все нефтедобывающие страны, в том числе США. А это залог более успешных действий на нефтяном рынке", - полагает он.

Силуанов также пояснил, что "для финансирования дополнительных расходов, связанных с поддержкой экономики, будут использованы доходы от сделки по приобретению Сбербанка у ЦБ, а это 1,07 трлн рублей в этом году". "И нужно останавливаться на таком увеличении расходов. Плюс остатки, которые перешли с прошлого года, - 1,1 трлн рублей, из них часть будет потрачена. В этом году нельзя допустить значительного неисполнения бюджета, хотя форс-мажор, с которым мы столкнулись, влияет на ход контрактации и, конечно, на освоение бюджетных ресурсов", - сказал он. Для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов планируется дополнительно занимать от 1,5% до 2% ВВП.

Говоря о перераспределении доходов в бюджете, Силуанов отметил, что могут быть уточнены планы по ряду показателей нацпроектов. "Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью", - сказал он.

На данный момент в бюджете перераспределены расходы на 250 млрд рублей, готовится еще одно перераспределение, но уже на большую сумму, сообщил министр. В целом объем перераспределений, как ожидается, составит 700 млрд рублей.

В сложившихся обстоятельствах менять бюджетное правило не планируется. "Бюджетное правило дает достаточно гибкости. В этом году, например, мы недополучим значительную сумму ненефтегазовых доходов - и бюджетное правило позволяет финансировать такое выпадение за счет увеличения заимствований: в этом, по сути, его контрциклический характер. Кроме того, с учетом второго этапа оптимизации мы примем решение об изменении приоритетов расходов текущего бюджета на сумму порядка 700 млрд руб. Думаю, с деньгами в виде прибыли ЦБ от сделки по покупке Сбербанка нам должно хватить", - сказал Силуанов.

Однако он вновь высказался за необходимость ограничить цену отсечения в бюджетном правиле предельным уровнем. "Сейчас уже ее нужно стопорить, потому что она каждый год растет на 2%, в 2022 году будет уже $44 за баррель. По нынешним временам это очень высокая планка", - пояснил министр.