Еще до пандемии в России планировалось ввести паспорта здоровья

30 апреля. FINMARKET.RU - Еще до пандемии в России планировалось вводить электронныездоровья в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ). Теперь, на фоне пандемии, эта тема популярна как никогда, пишет "Независимая газета".

В частности, правительство Чили заявило о своем намерении продолжать осуществлять спорный план по внедрению так называемых иммунных паспортов для граждан, переболевших коронавирусом нового типа. Как поясняют в Минздраве страны, такие документы позволят людям вернуться к привычному образу жизни и приступить к работе. Похожие инициативы обсуждаются также чиновниками европейских государств и российскими депутатами - пока применительно к туристам.

"Страны предпринимали серьезные усилия, чтобы победить вирус, поэтому они будут очень неохотно открывать границы без доказательств, что прибывающие туристы не являются носителями вируса. Гражданам стран, которые не смогут доказать свою "чистоту", вероятно, придется отменить путешествие", - пояснили специалисты Deutsche Bank. Таким доказательством мог бы стать биологический паспорт, который можно загрузить в мобильный телефон, считают они.

Как заявил на этой неделе журналистам член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, паспорта здоровья нужно вводить для приезжающих в Россию туристов. В качестве примера он упомянул Грецию, выступившую с соответствующей инициативой.

Но Всемирная организация здравоохранения предупредила: еще недостаточно данных, доказывающих, что люди, переболевшие коронавирусом нового типа, получают против него иммунитет. Аналитики Huffington Post указывали, что после внедрения подобных паспортов в обществе могут усугубиться социальные противоречия и некоторые граждане могут пойти на риск, чтобы переболеть коронавирусом в надежде получить иммунитет.

Эксперты также предупреждают: появление подобных паспортов для работников может привести к панике на рынке труда. Если же внедрить "паспорт здоровья" как условие допуска к работе, то не исключено, что может появиться даже черный рынок паспортов. Все это, по словам эксперта, создаст еще больше путаницы и спровоцирует панику на рынке труда, связанную с дискриминацией по состоянию здоровья.

В России еще до пандемии предполагалось разработать и внедрить в пилотном режиме "электронные паспорта здоровья полной линейки (в том числе на основе генетической информации, в интересах предотвращения старения и др.)". Новация была запланирована на четвертый квартал 2019 года. Это было прописано в проекте "дорожной карты" развития рынка HealthNet - одного из направлений программы "Национальная технологическая инициатива", созданной Агентством стратегических инициатив по поручению президента Владимира Путина.

В "дорожной карте" пояснялось: электронный паспорт здоровья - "совокупность сведений о состоянии здоровья пациента в течение его жизни, включая диспансеризацию, медицинские диагностические обследования, историю болезней, назначений лекарственных препаратов, способы лечения и другие данные, формируемые в электронном виде".