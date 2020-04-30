.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 30 апреля составил 72,7263 руб.
30 апреля 2020 года 10:50
ТПП предлагает расширить перечень сфер, пострадавших от COVID
|0
Егор Алеев/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - В перечень пострадавших от коронавируса отраслей необходимо внести машиностроение, станкостроение и лёгкую промышленность. Об этом говорится в письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина министру промышленности и торговли Денису Мантурову, пишут "Известия". Как указывают в ТПП, предприятия в сферах машиностроения и станкостроения обеспечивают технологическую безопасность страны, однако не имеют доступа к кредитованию под 0% для выплат зарплат, пополнению оборотных средств на льготных условиях, отсрочке и реструктуризации платежей в бюджет и страховые фонды. Кроме того, отмечается в письме, целесообразно отнести к пострадавшим отраслям текстильную и легкую промышленность. Эти предприятия, работающие как на розничного покупателя, так и в сегменте b2b, столкнулись с резким сокращением продаж из-за падения спроса, снижения доходов населения, а также временной приостановки работы отраслей, которые используют их продукцию, говорится в документе. Как полагают в ТПП, предприятиям легкой промышленности надо выдать субсидированные кредиты на оборотные средства, а машиностроительным компаниям - снизить страховые взносы до 15% в случае, если они соответствуют хотя бы одному из двух критериев отнесения к МСП (по выручке или числу сотрудников). Кроме того, предприятиям машиностроения необходимо субсидировать выплату за нерабочие дни 2/3 заработной платы, включая НДФЛ и страховые взносы, полагают в торговой палате. Необходимо также расширить порог по количеству сотрудников для фирм, претендующих на господдержку, уверены в ТПП. Большое количество промпредприятий имеет высокую численность персонала (более 300 человек), хотя по показателю выручки их следовало бы отнести к малому и среднему бизнесу. Из-за такого несоответствия множество предприятий, которые нуждаются в помощи, не могут ее получить, следует из письма. Поддержать промышленность можно, в том числе ускорив процесс госзакупок, предлагает ТПП. Поможет промышленникам и продление срока действия старых сертификатов, отмечается в письме. В Минпромторге "Известиям" заявили, что уже сформирован перечень инициатив для включения в третий правительственный пакет антикризисных мер. "Частично они совпадают с предложениями ТПП, например, мы также предлагаем расширить перечень пострадавших отраслей", - сообщили в министерстве. Содержатся в документе и потенциальные меры помощи отдельным отраслям промышленности. Так, например, фармацевтическим компаниям ТПП просит дать право производить дезинфицирующие средства без лицензии. А саму продукцию с антисептическим действием предлагается отнести к безакцизной. Лесопромышленному комплексу следует предоставить отсрочку по арендным платежам. Автомобилестроению, по мнению ТПП, облегчит работу освобождение от утилизационного сбора большегрузных транспортных средств высокоэкологичного класса.
.
Ключевые слова: Россия, отрасли, коронавирус, перечень
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.