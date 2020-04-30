Бизнес хочет обсудить план реализации стратегии по развитию туризма до 2035 года

30 апреля. FINMARKET.RU - На фоне кризиса на туристическом рынке из-за распространения COVID-19 бизнес через "Опору России" пытается добиться возобновления обсуждения властями плана реализации стратегии по развитию туризма до 2035 года. "Опора России" обратилась с письмом к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой обсудить этот план с представителями бизнес-сообщества и представить меры поддержки предпринимателей, работающих в сфере внутреннего туризма, пишет "Коммерсант"

официально утверждена в сентябре 2019 года. Документ, в частности, предусматривает увеличение экспорта туруслуг за период реализации в 3 раза - с $8,9 млрд до $28,6 млрд в год. Отрасль должна обеспечивать не менее 6% ВВП страны, планировалось также нарастить внутренние потоки.

Зампред Союза туризма и гостеприимства (СТГ) Роман Еремян указывает, что, несмотря на то что обычно план реализации принимается вместе со стратегией, сейчас с момента ее утверждения прошло уже 7 месяцев.

В Минэкономразвития, в свою очередь, поясняют, что план реализации документа ранее уже обсуждался с участием представителей профсообщества. С учетом поручения президента о подготовке плана восстановления экономической активности и ситуации с распространением COVID-19 план будет актуализирован с участием представителей бизнеса, добавили в министерстве.

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников называет главной проблемой отрасли низкую рентабельность: для гостиниц она составляет 3-5%, а туроператорского бизнеса - 2%. По его словам, это связано с большим количеством издержек, отсутствием инвестиций и административными барьерами.

В то же время гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин указывает, что показатели по реализации стратегии в любом случае придется переносить или корректировать: сейчас они недостижимы.

"Документ делает ставку на рост въездного турпотока и предусматривает, например, субсидирование выставочной деятельности, но въезд в Россию сейчас закрыт, а массовые мероприятия запрещены", - говорит Ромашкин. По его мнению, деньги, выделение которых было заложено на этот год, целесообразно направить на поддержку существующих игроков. До сих пор отдельные меры поддержки в нынешний кризис были озвучены только для туроператоров, работающих на выездном рынке.