Что изменится в жизни россиян в мае

30 апреля. FINMARKET.RU - "Российская газета" и "Известия" публикуют обзоры законодательных и прочих изменений, которые несколько изменят жизнь россиян с 1 мая. В частности, будут ужесточены правила перевозки, должна стать безопаснее косметика, всех учеников младших классов в школе будут кормить, получают маркировку велосипеды, вступят в силу и прочие нововведения.

Так, "Российская газета" обратила внимание на следующие изменения:

Пассажирские автобусы, троллейбусы должны быть в обязательном порядке оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до 31 мая 2020 года. Такие же правила предусмотрены для грузовых автомобилей, перевозящих опасные грузы.

Аппаратура обеспечит передачу в Ространснадзор данных о перемещении машин в целях безопасности. Решение обязать перевозчиков опасных грузов и пассажирских перевозчиков оснащать транспортные средства системой ГЛОНАСС было принято правительством в феврале 2018 года. Но в июле 2019 года действие правил приостановили до конца мая 2020 года. В Минтрансе тогда указывали, что отсутствуют возможности оснащения транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечающей требованиям.

В середине апреля Минэкономразвития предложило снова перенести требования об оснащении грузового и пассажирского транспорта системой ГЛОНАСС на 31 мая 2021 года. Перенос сроков позволит облегчить прохождение сложного периода занятым в сфере транспорта, пояснили в министерстве. Установка оборудования требует дополнительных затрат от бизнеса, которые сейчас, наоборот, нужно снизить в связи с резким сокращением объема перевозок, считает вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев. Но пока решение о переносе не принято.

Для парфюмерии и косметики 6 мая начинается трехлетний переходный период, в течение которого они должны сделать более безопасным состав своей продукции и более полной - информацию на этикетках. Вступает в силу техрегламент, учитывающий европейские нормы.

Вводится запрет на добавление в зубные пасты сахарозы и других легкоферментируемых углеводов. "По сути, это чистый сахар. Поэтому ингредиенты, которые дают в таких средствах привкус сладости, заменят более безопасными", - пояснила "РГ" исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова.

Если на упаковке говорится о полезных, чудодейственных свойствах продукции, то эта надпись должна иметь подтверждение - это могут результаты проведенных исследований, данные поставщиков ингредиентов, научные данные о веществах. Вводится требование по маркировке пробников. Наносить ее на сам пробник не обязательно, можно приложить листовку с информацией либо поставить планшет в магазине рядом с таким товаром.

Скоробогатова отметила, что пересматривать требования к составу продукции многие компании начали задолго до обновления регламента. Изменить рецептуру в случае несоответствия в ближайшее время смогут уже более 50% производителей. "В случае, если прежняя рецептура не соответствует новому регламенту безопасности, то придется провести лабораторные исследования. Если это не связано с составом, то потребуется получить новую декларацию, что гораздо проще", - пояснила Скоробогатова.

Переходный период продлится до 5 мая 2023 года. За это время все компании поменяют свои линейки продукции - обычно это происходит раз в 1-3 года.

Пока все школьники сидят по домам на дистанционном обучении, вступает в силу закон, который порадует всех учеников начальных классов уже 1 сентября этого года. Каждому из них теперь раз в день положено бесплатное питание, состоящее как минимум из одного горячего блюда.

"Одна из целей программы - сформировать у детей привычку к здоровому питанию и понимание, что здоровая еда не только полезная, но и вкусная, - рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Мария Гмошинская. - Обследования показали, что после двух лет у детей в рационе стремительно пропадают овощи, критически важные для полноценного питания растущего организма. Почему? До этого их кормили пюре из баночек, а потом перевели за общий стол. И все, овощей в рационе современных взрослых очень мало. Или, например, из семейной кухни практически ушли каши. Но здоровое питание - это основа детского здоровья, профилактика развития диабета, гипертонии, самых разных заболеваний".

Что же будет в тарелках у школьников? На завтраки младшеклассникам могут предложить, например, омлеты, каши, сырники, творожники, запеканки, макароны, перечислила Гмошинская. При этом школам рекомендовано стремиться к тому, чтобы ученики могли выбирать из нескольких блюд то, которое им больше нравится. Тем самым отчасти будет решена проблема нелюбимых блюд, отправляемых, по сути, прямиком на помойку. Для ребят, которые пока что продолжают учиться во вторую смену, вместо завтрака будет предложен обед. Там рацион будет несколько отличаться.

В мае истекает срок эксперимента правительства по маркировке велосипедов и велосипедных рам. По его итогам может быть принято решение о введении обязательной маркировки. В эксперименте добровольно участвуют около 800 компаний. С момента старта эксперимента компании промаркировали более 55 тысяч велосипедов, рассказал "РГ" руководитель товарной группы "Велосипеды" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Кирилл Волков.

"До окончания эксперимента пилотные партии маркированных велосипедов - как импортных, так и произведенных в, "пройдут" по всей товаропроводящей цепи вплоть до вывода из оборота, тем самым мы протестируем работу всей системы прослеживания", - сообщил Кирилл Волков.

Код маркировки наносится в виде этикетки с Data Matrix кодом. Его точное место расположения компании определяют самостоятельно, большинство компаний размещают код на подседельной трубе. Код позволит потребителям узнать всю информацию о происхождении велосипеда. "Паспортные" данные каждого такого средства передвижения загружаются в мобильное приложение "Честный знак". С его помощью и возможно проследить всю историю велосипеда.

Пассажиров поездов дальнего следования при оформлении билета обязали указывать номер мобильного телефона или иной способ связи. Минтранс внес такиев правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. Новое правило начнет действовать с 3 мая.

"Это сделано для оперативного оповещения пассажиров поездов дальнего следования об изменениях графика движения поездов в чрезвычайной ситуации и урегулирования вопроса размещения ручной клади", - пояснили в минтрансе.

Кроме того, урегулирован вопрос размещения ручной клади пассажирами в поездах дальнего следования. Если конструктивными особенностями вагона под ручную кладь предусмотрено только нижнее или верхнее место, то пассажиры вне зависимости от занимаемого ими места будут иметь равные права на хранение там ручной клади, отметили в министерстве.

Пассажир при покупке билета может сообщить даже свой почтовый адрес, пояснил "РГ" председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. Указывать способ связи целесообразно, авиакомпании давно уже получают номера телефонов пассажиров. Благодаря этому есть возможность оперативно уведомлять пассажиров об изменениях.

Но предоставление пассажиром своих контактов в обязательном порядке на железной дороги можно было бы ограничить периодом пандемии., заметил он.

Переводы по номеру телефона со счета в одном банке на счет в другом становятся фактически бесплатными. С 1 мая банки не могут брать комиссии за переводы между физлицами через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, а комиссии за переводы на более крупные суммы Банк России ограничил 0,5%, но не более 1500 рублей. Ранее Банк России обнулил собственные тарифы для банков за переводы в СБП, они составляли от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы.

Не взимают комиссии с граждан за переводы в СБП и не планируют вводить их за переводы на крупные суммы ВТБ, Газпромбанк, "Открытие", "Русский стандарт" и Ак Барс Банк, сообщили "РГ" их представители. У Промсвязьбанка комиссий не будет с 1 мая по 30 июня (эта мера призвана поддержать клиентов, находящихся в режиме самоизоляции, отметили в банке).

Газета "Известия" отмечает , в частности, следующие грядущие изменения:

Во вторник, 28 апреля, президент Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором рассказал о планах, связанных с борьбой с распространением коронавирусной инфекции, и о том, что планируется предпринять в мае.

В частности, режим самоизоляции, который предварительно был введен до 1 мая, пока будет продлен до 11 мая включительно. В разных регионах России он действует с разной строгостью — главы субъектов имеют право определять набор необходимых мер самостоятельно, в зависимости от конкретной ситуации. Одни из самых строгих правил введены в Москве и области, где заболевших больше всего.

Жителей столичного региона попросили не покидать дома без необходимости. Тем, чье присутствие не требуется на работе, выходить можно для того, чтобы вынести мусор, сходить в магазин или аптеку или погулять с собакой. Можно также посещать врачей — если речь не идет о плановом приеме. Для того чтобы передвигаться по городу и области на любом виде транспорта, включая личные автомобили, нужно получить специальный пропуск. Нарушителям выписывают административные штрафы.

Все эти меры были введены в начале апреля и рассчитаны на срок до конца месяца, но накануне Сергей Собянин объявил, что они также продлеваются до 11 мая. В соответствии с действующими правилами выехать на дачу можно, оформив для этого специальный пропуск.

Кроме того, по словам президента, нерабочими (но с сохранением заработной платы) должны стать дни между праздниками — 6, 7 и 8 мая. Коснется это, скорее всего, не всех, а только тех, чьи предприятия в принципе соблюдают режим нерабочих дней.

В некоторых регионах также не исключено введение дополнительных ограничений по мере изменения ситуации с распространением инфекции. Например, в Свердловской области с начала месяца введут обязательный масочный режим.

Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, маски нужно будет носить в общественном транспорте, магазинах и любых закрытых помещениях. Нарушителей пообещали штрафовать.

Постепенный выход из режима самоизоляции тоже, скорее всего, начнется в мае, но позднее — как следует из обращения президента, первые шаги в этом направлении будут сделаны уже 12 мая. Во всех странах, которые прошли пик эпидемии, ограничения снимались очень поступательно, с чего выход из режима самоизоляции начнется в России и как будет проходить в разных регионах, пока неясно. В соответствии с поручением президента правительство и Роспотребнадзор должны подготовить поэтапный план к 5 мая. К этому же времени правительство должно представить новый пакет антикризисных мер.

В Московской области одиноко проживающим людям старше 65 лет с 1 мая должны начать дополнительно выплачивать 1 тыс. рублей. В региональном правительстве говорят, что доплата будет ежемесячной. Претендовать на нее смогут не работающие пожилые люди, проживающие в одиночестве и получающие страховую пенсию.

Решение было принято в конце зимы 2020 года. Ранее министр социального развития Московской области Ирина Фаевская заявила журналистам, что всего на эту прибавку смогут претендовать около 216,6 тыс. жителей области. В 2020 году, по ее словам, на эти цели планируется потратить 1,7 млрд рублей, в 2021 году — 2,6 млрд рублей, в 2022-м — 2,6 млрд рублей.

Тем, кто подходит под критерии программы, деньги должны быть начислены автоматически — если с мая 2020 года размер пенсии не изменится, нужно будет обратиться в местный МФЦ.

С начала месяца требование об обязательной установке тахографов распространится в том числе на физлиц, осуществляющих городские, пригородные и междугородные перевозки на автобусах, рассчитанных на 8 человек и больше, массой от 5 т и соответствующих экологическому классу Евро-4 или выше.

Ранее им была предоставлена отсрочка — закон, обязывающий владельцев автобусов и грузовиков массой более 3,5 т в обязательном порядке оборудовать их тахографами, вступил в силу 1 ноября 2019 года, его требования вступали в силу поэтапно. Дополнительное время было предусмотрено для физлиц. Сроки отсрочки варьируются в зависимости от экологического класса, размера и типа транспортного средства.

Так, большая часть автобусов должна быть оборудованы тахографами до конца 2020 года, грузовиков — в течение 2021-го.

После весеннего обвала на нефтяном рынке, когда цены на нефть марки WTI упали до нуля, что привело к резкому снижению цен на топливо других марок, экспортная пошлина на нефть в России будет снижена с $52 до $6,8 за тонну (в январе 2020-го она составляла $77,2 за тонну).

Пошлины на высоковязкую нефть уменьшатся до $1 (в апреле она составляла $5,2), на светлые нефтепродукты и масла — до $2, на темные — до $6,8.