В России появится платформа для сверхнадежного интернета

30 апреля. FINMARKET.RU - В России идут активные работы по созданию квантового интернета. Национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД создадут платформу для квантового интернета. В проект будет вложено 300 млн рублей. Программно-аппаратное решение позволит передавать конфиденциальную информацию разных типов и объемов, рассказали "Известиям" в РВК.

Для выбора разработчика по заказу Минкомсвязи был проведен конкурс, пояснили "Известиям" в РВК.

Пилотная зона для внедрения платформы будет запущена в 2021 году на инфраструктуре РЖД, отметила директор центра научного бизнес-партнерства Университета ИТМО Владлена Серебрякова. Правительство РФ еще в июле 2019 года выбрало "Российские железные дороги" ответственными за развитие в стране технологии квантовых коммуникаций и подписало с компанией обязывающее соглашение.

Создатели платформы ожидают, что первыми клиентами станут финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты.

Основное преимущество квантового интернета перед обычным - высокий уровень защищенности.

Квантовые коммуникации - одно из наиболее перспективных направлений для обеспечения информационной безопасности, сказал "Известиям" руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. С их помощью можно гарантировать конфиденциальное распределение криптографических ключей между удаленными пользователями, при этом стойкость гарантируется фундаментальными законами физики.

Помимо гарантии безопасности, квантовыйспособен передавать данные на высокой скорости и обрабатывать большие объемы информации, добавили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Там также отметили, что "Ростех" активно сотрудничает с игроками рынка квантовых технологий, в том числе с РЖД.

На этапе создания готовых решений пилотными площадками для тестирования, отладки и внедрения разработок выступят, в том числе, предприятия РЖД, подтвердили в госкорпорации.