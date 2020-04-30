.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 30 апреля составил 72,7263 руб.
30 апреля 2020 года 09:28
В России появится платформа для сверхнадежного интернета
|0
DPA/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - В России идут активные работы по созданию квантового интернета. Национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД создадут платформу для квантового интернета. В проект будет вложено 300 млн рублей. Программно-аппаратное решение позволит передавать конфиденциальную информацию разных типов и объемов, рассказали "Известиям" в РВК. Для выбора разработчика по заказу Минкомсвязи был проведен конкурс, пояснили "Известиям" в РВК. Пилотная зона для внедрения платформы будет запущена в 2021 году на инфраструктуре РЖД, отметила директор центра научного бизнес-партнерства Университета ИТМО Владлена Серебрякова. Правительство РФ еще в июле 2019 года выбрало "Российские железные дороги" ответственными за развитие в стране технологии квантовых коммуникаций и подписало с компанией обязывающее соглашение. Создатели платформы ожидают, что первыми клиентами станут финансовые организации, госкорпорации, производственные предприятия и инфраструктурные объекты. Основное преимущество квантового интернета перед обычным - высокий уровень защищенности. Квантовые коммуникации - одно из наиболее перспективных направлений для обеспечения информационной безопасности, сказал "Известиям" руководитель научной группы Российского квантового центра, профессор МФТИ Алексей Федоров. С их помощью можно гарантировать конфиденциальное распределение криптографических ключей между удаленными пользователями, при этом стойкость гарантируется фундаментальными законами физики. Помимо гарантии безопасности, квантовый интернет способен передавать данные на высокой скорости и обрабатывать большие объемы информации, добавили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". Там также отметили, что "Ростех" активно сотрудничает с игроками рынка квантовых технологий, в том числе с РЖД. На этапе создания готовых решений пилотными площадками для тестирования, отладки и внедрения разработок выступят, в том числе, предприятия РЖД, подтвердили в госкорпорации.
.
Ключевые слова: Россия, интернет, надежность
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.