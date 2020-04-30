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30 апреля 2020 года 09:05
Выдачи ипотеки в период карантина сократилась меньше всего
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Михаил Терещенко/ТАСС
30 апреля. FINMARKET.RU - Выдачи ипотечных кредитов в период карантина сократились меньше всего, потому что закрывались сделки, начатые еще до пандемии, "Коммерсант". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ, располагает, в том числе, данными Сбербанка), с 1 апреля по 22 апреля было выдано 45,7 тыс. ипотечных кредитов, в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого месяца. При этом объем выдачи сократился вдвое - до 101,6 млрд руб. По остальным видам кредитования падение более значительное: выдача кредитных карт сократились по количеству в 3,5 раза, нецелевые кредиты - в 2,5 раза, а автокредиты - в 7,5 раза. Как отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович, часть населения считает инвестиции в недвижимость способом спасти свои накопления. "Другая часть заемщиков могла ускорить процесс приобретения жилья, опасаясь роста цен на недвижимость",- добавляет он. Однако по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ, без учета данных крупнейшего банка), за 3 недели карантина количество новых заявок на ипотечные кредиты сократилось на 72,8%, тогда как падение спроса на розничные кредиты не превышало 50%. Значительно сократился по ипотеке и уровень одобренных заявок - с 54,4% в марте до 39,2% в апреле. Одобрение по другим видам кредитов снизилось менее чем на 10 процентных пунктов. Банкиры подтверждают падение спроса на ипотеку и надеются, что этот процесс не будет затяжным, и спрос восстановится достаточно быстро. По словам гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, банки значительно снизили уровень одобрения, понимая, что сейчас за кредитами обращаются те заемщики, у которых просто нет возможности подождать до лучших времен, а их качество может быть не самым высоким. Эксперт не исключает, что поток качественных заемщиков снизится в первое время после снятия карантина, появятся депрессивные индустрии, сотрудников которых банки будут кредитовать неохотно, "поэтому баланс спроса и готовности кредиторов будет ниже, чем в докризисное время".
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