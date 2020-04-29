Российский IT-рынок может упасть сильнее, чем в кризис 2015 года

29 апреля. FINMARKET.RU - В этом году падение российского IT-рынка может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года, и падение уже затронуло сегменты мобильных телефонов, компьютеров и серверов.

Как рассказал "Коммерсанту" вице-президент исследовательской компании IDC в России и СНГ Роберт Фариш, по итогам года объем российского IT-рынка может упасть более чем на 30% в долларовом выражении. В оценке рынка он учитывает поставки IT- и телеком-оборудования, софта и IT-услуг. Прогноз основывается на перспективе снижения ВВП на 3-6% при условии стабильного курса рубля. "Если в середине апреля еще можно было сравнивать нынешнее падение IT-рынка со спадом на 37,3% в 2015 году, то последние данные Росстата о снижении объема грузоперевозок на 7% показали, что сейчас ситуация еще более серьезная",- отмечает Фариш.

По предварительным данным IDC, в 1-м квартале 2020 года поставки мобильных телефонов в Россию упали на 28% в долларовом выражении, персональных компьютеров и планшетов - на 10%, серверов - на 12%, а выросла только техника для печати - на 3,5%.

По мнению Фариша, в 2021 годуожидает "сложное и целенаправленное восстановление", в результате чего в выигрыше окажутся такие отрасли, как медицина, образование, медиа, телекоммуникации, коммунальные службы и региональное управление. Эксперт также отмечает, что многие компании продолжат работать удаленно, а цены на мобильный интернет вырастут. Кроме того, в ближайшие полгода будут иначе расставлены приоритеты в бюджетах нацпроектов - их направят на задачи восстановления бизнеса, прогнозирует эксперт.

Большинство участников рынка согласны с оценками IDC.