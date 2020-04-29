Рынок делового туризма резко сократился

29 апреля. FINMARKET.RU - За первый квартал число авиабилетов, приобретенных для деловых поездок, сократилось на 20% относительно аналогичного периода прошлого года, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб". Основное снижение произошло за счет зарубежных командировок - их объем сократился на 50%. Так, например, Германия и Франция потеряли 83% и 81% деловых туристов из России. Спрос на Великобританию снизился на 75%. По итогам всего первого квартала, согласно данным "Аэроклуба", деловые поездки чаще всего совершались в Казахстан и Белоруссию. В марте резкий спад произошел и на внутреннем рынке: объем деловых поездок по стране сократился на 65% относительно аналогичного месяца прошлого года, пишет "Коммерсант".

Гендиректор "Аэроклуба" Юлия Липатова указывает, что в марте такие направления, как Южно-Сахалинск и Астрахань, потеряли только 11% и 12% бизнес-туристов соответственно.

Интерес к поездкам в Ханты-Мансийск снизился на 5%, в Нижневартовск - остался на прошлогоднем уровне, а востребованность рейсов в Новый Уренгой выросла в три раза. Спрос нав Москву из регионов в марте при этом упал на 80%, в Санкт-Петербург - на 70%, в Краснодар - на 62%, а в Екатеринбург - на 70%. Снижение также зафиксировано по числу деловых путешествий в Иркутск, Самару, Казань, Новосибирск и Уфу. Сочи лишился всего потока командированных гостей.

В апреле ситуация еще ухудшилась: по данным "Аэроклуба", падение общего объема командировок по сравнению с тем же месяцем 2019 года достигло 97%. Липатова уверена, что снижение сохранится в мае. На внутренних направлениях небольшое оживление может начаться в июне.