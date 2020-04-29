К 1 июня детские лагеря подготовят для открытия первой смены

29 апреля. FINMARKET.RU - Все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня, сообщил "Российской газете" председатель комитета по вопросам природных ресурсов, экологической безопасности, курортного комплекса и туризма Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. И уточнил: "Но произойдет открытие или нет, зависит от ситуации с COVID-19 в конкретном регионе". По его словам, об этом шла речь на селекторном совещании с участием представителей всех регионов. Провел его министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он дал поручение: в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах проработать варианты безопасной доставки детей к местам отдыха.

"Это должно решаться с участием РЖД и других транспортных структур, - рассказал Джеус. - Профильным службам в регионах дано поручение подготовить сопровождающих, чтобы исключить в дороге случайные контакты.должны получить заряд здоровья и бодрости, поставил задачу министр. И все мы сейчас будем выполнять его поручения". Одно из них касается дистанционной подготовки вожатых. "Сергей Кравцов, - сообщил Джеус, - поручил четырем всероссийским детским центрам ("Орленок" и "Смена" - на Черноморском побережье Кубани, "Артек" - в Крыму, "Океан" - на Дальнем Востоке) активизировать работу по подготовке вожатых".

"На базе "Орленка" мы этим уже вплотную занимаемся вместе с профильными вузами, - рассказал Александр Джеус. - Планируем, если позволит эпидемиологическая обстановка, 18 мая собрать на двухнедельный семинар 250 студентов из тридцати вузов страны, которые намерены летом поработать вожатыми в детских оздоровительных лагерях".

Что касается организации предстоящего летнего отдыха на Кубани, то, по словам Джеуса, в краевом бюджете на эти цели зарезервировано 2,5 миллиарда рублей.

Готовится к приему детей на Черноморском побережье и оздоровительный комплекс "Морская звезда". Свыше полувека назад его история началась с палаточного лагеря. Теперь это современный комплекс, готовый принимать каждое лето до четырех тысяч ребят.

Готовности детских здравниц к приему отдыхающих было посвящено заседание профильной межведомственной комиссии, состоявшееся в администрации края еще в конце февраля. Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша сообщил тогда, что в этом году по линии министерства планируется приобрести 31,5 тысячи путевок. По его словам, родителям двух тысяч юных кубанцев будет компенсирована стоимость приобретенных ими путевок. Кроме того, намечено организоватьи оздоровление 1,6 тысячи детей в подведомственных учреждениях, а также предоставить субсидии местным бюджетам на организацию отдыха 7,5 тысячи детей в 14 муниципальных загородных лагерях. Реализация всех этих планов тогда оказалась под вопросом из-за COVID-19.

В Международном детском центре "Артек" рассказали, что в апреле и маедетей не принимает. Откроется ли лагерь в июне, зависит от решения Министерства просвещения РФ.