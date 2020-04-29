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29 апреля 2020 года 09:15
К 1 июня детские лагеря подготовят для открытия первой смены
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Александр Рюмин/ТАСС
29 апреля. FINMARKET.RU - Все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня, сообщил "Российской газете" председатель комитета по вопросам природных ресурсов, экологической безопасности, курортного комплекса и туризма Краснодарского края, директор Всероссийского детского центра "Орленок" Александр Джеус. И уточнил: "Но произойдет открытие или нет, зависит от ситуации с COVID-19 в конкретном регионе". По его словам, об этом шла речь на селекторном совещании с участием представителей всех регионов. Провел его министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он дал поручение: в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах проработать варианты безопасной доставки детей к местам отдыха. "Это должно решаться с участием РЖД и других транспортных структур, - рассказал Джеус. - Профильным службам в регионах дано поручение подготовить сопровождающих, чтобы исключить в дороге случайные контакты. Дети должны получить заряд здоровья и бодрости, поставил задачу министр. И все мы сейчас будем выполнять его поручения". Одно из них касается дистанционной подготовки вожатых. "Сергей Кравцов, - сообщил Джеус, - поручил четырем всероссийским детским центрам ("Орленок" и "Смена" - на Черноморском побережье Кубани, "Артек" - в Крыму, "Океан" - на Дальнем Востоке) активизировать работу по подготовке вожатых". "На базе "Орленка" мы этим уже вплотную занимаемся вместе с профильными вузами, - рассказал Александр Джеус. - Планируем, если позволит эпидемиологическая обстановка, 18 мая собрать на двухнедельный семинар 250 студентов из тридцати вузов страны, которые намерены летом поработать вожатыми в детских оздоровительных лагерях". Что касается организации предстоящего летнего отдыха на Кубани, то, по словам Джеуса, в краевом бюджете на эти цели зарезервировано 2,5 миллиарда рублей. Готовится к приему детей на Черноморском побережье и оздоровительный комплекс "Морская звезда". Свыше полувека назад его история началась с палаточного лагеря. Теперь это современный комплекс, готовый принимать каждое лето до четырех тысяч ребят. Готовности детских здравниц к приему отдыхающих было посвящено заседание профильной межведомственной комиссии, состоявшееся в администрации края еще в конце февраля. Министр труда и социального развития Кубани Сергей Гаркуша сообщил тогда, что в этом году по линии министерства планируется приобрести 31,5 тысячи путевок. По его словам, родителям двух тысяч юных кубанцев будет компенсирована стоимость приобретенных ими путевок. Кроме того, намечено организовать отдых и оздоровление 1,6 тысячи детей в подведомственных учреждениях, а также предоставить субсидии местным бюджетам на организацию отдыха 7,5 тысячи детей в 14 муниципальных загородных лагерях. Реализация всех этих планов тогда оказалась под вопросом из-за COVID-19. В Международном детском центре "Артек" рассказали, что в апреле и мае лагерь детей не принимает. Откроется ли лагерь в июне, зависит от решения Министерства просвещения РФ.
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