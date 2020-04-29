Экономика РФ в 2020 году снизится на 5,5% - Moody's

29 апреля. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентстворезко ухудшилодляРоссии на 2020 год из-за ожидаемых последствий пандемии коронавируса для экономики.

Согласно новому прогнозу Moody's, ВВП РФ сократится на 5,5% в текущем году. В 2021 году российская экономика, как ожидается, вырастет на 2,2%. В марте агентство прогнозировало увеличение ВВП России на 0,5% в 2020 году и на 1,9% в следующем году.

В докладе, опубликованном Moody's во вторник, отмечается, что экономические прогнозы ухудшены для всех стран G20 с учетом негативных последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса и ограничениями, вводимыми по всему миру, с целью сдерживания ее распространения.

"Теперь мы ожидаем, что ВВП развитых стран G20 сократится на 5,8% в 2020 году и вырастет на 4,2% в 2021 году. Даже при постепенном восстановлении, в 2021 году объемы ВВП большинства развитых стран, по нашим оценкам, будут ниже уровней, отмеченных до пандемии", - говорится в докладе.

Эксперты агентства прогнозируют падение экономики США в этом году на 5,7%, еврозоны - на 6,5%, Японии - также на 6,5%, Германии, Великобритании, Франции и Италии - соответственно на 5,5%, 7%, 6,3% и 8,2%. В 2021 году американский ВВП, как ожидается, увеличится на 4,5%, ВВП еврозоны - на 4,7%, Японии - на 2,7%, Германии, Великобритании, Франции и Италии - соответственно на 4,8%, 4,7%, 4,5% и 4,9%.

Государства emerging markets, входящие в G20, в этом году ждет снижение ВВП на 1%, прогнозируют в Moody's. Без учета Китая, где ожидается рост на 1%, экономический спад в текущем году составит 3,5%, ожидают эксперты агентства.

Индийский ВВП, по оценкам Moody's, увеличится на 0,2% в 2020 году, ВВП Бразилии снизится на 5,2%, Мексики - на 7%, Турции - на 5%, Саудовской Аравии - на 3,8%, Аргентины - на 6%, ЮАР - на 6,5%. В 2021 году экономика Китая вырастет на 7,1%, Индии - на 6,2%, Бразилии - на 3,3%, Мексики - на 2,2%, Турции - на 3,5%, Саудовской Аравии - на 2,5%, Аргентины - также на 2,5%, ЮАР - на 4,5%, согласно прогнозам агентства.

"Цены на нефть будут оставаться низкими, - считают в Moody's. - Мы ожидаем, что средняя спотовая цена нефти Brent в этом году составит $35 за баррель, WTI - $30 за баррель. Цены, вероятно, пойдут вверх в 2021 году, поскольку спрос будет увеличиваться вместе с ростом экономики". Согласно прогнозу Moody's, в 2021 году средняя цена Brent составит $45 за баррель, WTI - $40 за баррель.