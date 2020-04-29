Количество обманутых дольщиков в стране может увеличиться

29 апреля. FINMARKET.RU - В России может появиться 135 тыс. новых обманутых дольщиков, прогнозируют в Рейтинговом агентстве строительного комплекса. Самоизоляция и временная остановка строительных работ приносят отрасли жилищного строительства огромные потери. Каждый день карантина увеличивает постоянные издержки девелоперов, снижает денежные потоки и увеличивает неопределенность ситуации в будущем, сказал "Известиям" . генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко.

Режим самоизоляции и эпидемиологическая ситуация уже отразились на продажах всех девелоперов - спрос действительно заметно снизился, подтвердил директор строительного комплекса ГК "Гранель" Андрей Зимонов.

По оценкам РАСК, один месяц простоя обходится застройщикам московского региона в 13-14 млрд рублей прямых издержек: на выплату заработных плат, аренды и так далее. Таким образом, если приостановка стройки продлится до конца мая, прямые потери местных девелоперов составят 25-30 млрд рублей.

Если режим самоизоляции граждан продлится до июля, к прямым потерям прибавится недополученная выручка с продаж, отметил Алексеенко. "По нашим оценкам, за апрель-июнь включительно недополученная выручка составит 140-150 млрд рублей. Выходит, что только для московского региона негативный эффект будет достигать 170 млрд рублей. Застройщики всей страны рискуют недополучить 500-550 млрд рублей", - спрогнозировал эксперт.

В таких условиях могут сдвинуться сроки сдачи жилья для многих клиентов, что приведет к негативным последствиям для бюджета домохозяйств, считает член комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства Александр Якубовский. Но для таких случаев в стране действует механизм восстановления прав граждан - через Фонд защиты прав дольщиков, отметил эксперт.

Примерно 80% всех работающих застройщиков в стране, а это около 2,7 тыс. компаний, окажутся в довольно сложном положении. К концу 2020-го число обанкротившихся застройщиков может вырасти в пять раз по сравнению с ежегодными показателями, достигнув 1 тыс. компаний - трети действующих сегодня девелоперов. Для сравнения, в прошлом году было зафиксировано 189 новых банкротств, отметил Николай Алексеенко. "Если пессимистический прогноз по количеству банкротств к концу года сбудется, то в числе новых обманутых дольщиков может оказаться 135 тыс. человек", - спрогнозировал он.

В конце прошлого года в реестре обманутых дольщиков находилось около 200 тыс. человек. Тогда эксперты также прогнозировали рост их числа - но связывали это с переходом на эскроу-счета. Теперь к проблемам, связанным со стартом проектного финансирования, добавился простой.

Ранее Минстрой разработал рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции для стройкомпаний, а Роспотребнадзор - для работников отрасли. Они размещены на сайте министерства. Одна из ранее объявленных президентом мер поддержки отрасли - льготная ипотечная программа. 28 апреля ДОМ.РФ предложил втрое увеличить объем средств, который будет направлен на выкуп квартир, - до 150 млрд рублей. А вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что условием субсидирования кредитов для застройщиков станет сохранение не менее 90% сотрудников.