Коммунальщики боятся не выжить без штрафов для населения

28 апреля. FINMARKET.RU - Временная отмена для населения пени за просрочку воспринимается жилищно-коммунальной отраслью как смертельный удар. Управляющие организации (УО) сообщили о срывах контрактов. Ресурсоснабжающие организации предупредили о проблемах с поддержанием инфраструктуры. Эксперты указали, что без внесения эксплуатирующих предприятий в список системообразующих увеличится доля аварийного жилья. Однако, пишет "Независимая газета", кризис в отрасли возник не вчера. Еще недавно собираемость платежей с населения достигала рекордных 96%. Регулярно повышались тарифы, но еще быстрее деградировали основные фонды коммунальной инфраструктуры.

По состоянию на начало марта этого года собираемость платежей с населения составляла порядка 96%. Затем произошло падение до 63%, сообщили "НГ" в Минстрое. "В настоящее время промежуточные данные говорят о стабилизации. Ситуация за апрель будет понятна к третьей декаде мая", – уточнили в пресс-службе ведомства Владимира Якушева.

"На основании предложений, поступающих от регионов и предприятий, работающих в сфере, прорабатываются меры поддержки, включая налоговую и кредитную, – продолжили в ведомстве. – Минстроем усилена работа по информированию потребителей о необходимости своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг посредством дистанционных сервисов, позволяющих снизить количество контактов, которые могут повлечь дальнейшее распространение коронавирусной инфекции".

В начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому до конца года для населения приостанавливаются штрафные санкции за неоплату услуг жилищно-коммунального хозяйства и взносов на капитальный ремонт.

Это решение было воспринято отраслью как смертельный удар, пишет "НГ". В частности, по мнению энергокомпаний, ситуация с неплатежами может еще больше усугубиться. Неплатежи по цепочке будут нарастать, итогом станут срывы инвестиционных программ, плановых и аварийных ремонтов, оплаты труда. И как итог под угрозой может оказаться вся подготовка к осенне-зимнему периоду 2020–2021 годов. Кроме того, о нарастающих проблемах и об отсутствии полноценной помощи властей сообщили некоторые управляющие организации.

"Отток регулярных платежей значительно снижает устойчивость предприятий ЖКХ, что, вероятно, повлечет рост безработицы, снижение качества предоставляемых услуг, сдвиг сроков замены и ремонта объектов коммунальной инфраструктуры", – предупредил доцент Российского экономического университета им. Плеханова Максим Соколов.

"Возникает сложная проблема, как без поддержки со стороны государства обеспечить функционирование всей системы, особенно если сроки карантинных ограничений затянутся. И это еще мы говорим про работу как бы в штатном режиме, без учета изношенности инженерных коммуникаций и жилого фонда. По всей видимости, в этот период государство должно хотя бы отчасти взять на себя ответственность и затраты по функционированию системы ЖКХ. В противном случае крах этой системы обойдется гораздо дороже", – предполагает аналитик компании «Финам» Алексей Калачев.

Эксперт также уточнил, что после окончания эпидемии и режима изоляции многое из накопленных обязательств придется обнулить и списать: "Было бы неправильно отложенные платежи взыскивать с обедневшего за время изоляции населения и бизнеса".

Хотя есть еще один – ключевой – момент, пишет "НГ". Кризис в отрасли возник не вчера: он усугублялся годами, несмотря на совершаемые гражданами платежи и стабильно растущие тарифы.

По данным Росстата, около 45% уличной водопроводной сети, свыше 44% уличной канализационной сети и почти 30% тепловых и паровых сетей нуждаются в замене. И сейчас ситуация хуже, чем, например, в середине 90-х.