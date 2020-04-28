.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2692,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 774,15 млрд руб.
28 апреля 2020 года 09:33
Рост просроченных платежей по кредитам из-за пандемии теперь неизбежен
|0
Андрей Махонин/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - Россияне пока не стали заметно хуже обслуживать кредиты в условиях ограничений против пандемии, но впереди неизбежный рост просроченных платежей, считает гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. Банки и сейчас, и после снятия ограничений не только не распахнут двери офисов для любых заемщиков, но и, вероятно, могут еще сильнее ужесточить требования к клиентам. О новой реальности для банков и их клиентов, а также о том, стоит ли вообще сейчас брать кредиты, Викулин рассказал в интервью "Российской газете". Как отметил Викулин, "радикально негативных изменений в ситуации с "плохими" долгами пока не наблюдается". В марте, по его данным, несколько выросла - с 19,5 до 21,6% - доля необеспеченных кредитов с просрочкой от 90 дней. Но, как пояснил эксперт, "это скорее математический эффект, связанный с тем, что в 1-м квартале банки продолжали минимизировать риски, то есть одобрять и выдавать таких кредитов стали меньше". Хорошие кредиты амортизировались, а плохие остались в портфеле - доля последних, таким образом, выросла. Зато микрофинансовые организации смогли улучшить портфели (у них в марте доля просрочки свыше 90 дней снизилась с 32,9% до 30,4%) за счет заемщиков, которым банки не одобрили заявки из-за невысокого кредитного рейтинга или чрезмерной нагрузки кредитов на доходы - это называется ПДН, предельно допустимой нагрузкой. "К сожалению, рост просрочек неизбежен в сложившейся ситуации. Связано это с тем, что и самоизоляция, и коронавирус, и новые цены на нефть дорого обходятся нашей экономике, а значит, и заемщикам. Поэтому заплатить придется, вопрос - кому и сколько. Конечно, государство сделало многое для того, чтобы потери простых граждан были минимальны. Но нагрузка на бизнес и работодателей сильно выросла, а значит, пострадают наемные работники, простые заемщики. Соответственно, их платежеспособность будет зависеть от того, насколько эффективными в противостоянии кризису будут государство и бизнес", - сказал Викулин.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.