Рост просроченных платежей по кредитам из-за пандемии теперь неизбежен

28 апреля. FINMARKET.RU - Россияне пока не стали заметно хуже обслуживатьв условиях ограничений против пандемии, но впереди неизбежный рост просроченных платежей, считает гендиректор Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Александр Викулин. Банки и сейчас, и после снятия ограничений не только не распахнут двери офисов для любых заемщиков, но и, вероятно, могут еще сильнее ужесточить требования к клиентам. О новой реальности для банков и их клиентов, а также о том, стоит ли вообще сейчас брать кредиты, Викулин рассказал в интервью "Российской газете".

Как отметил Викулин, "радикально негативных изменений в ситуации с "плохими" долгами пока не наблюдается". В марте, по его данным, несколько выросла - с 19,5 до 21,6% - доля необеспеченных кредитов с просрочкой от 90 дней. Но, как пояснил эксперт, "это скорее математический эффект, связанный с тем, что в 1-м квартале банки продолжали минимизировать риски, то есть одобрять и выдавать таких кредитов стали меньше". Хорошие кредиты амортизировались, а плохие остались в портфеле - доля последних, таким образом, выросла. Зато микрофинансовые организации смогли улучшить портфели (у них в марте доля просрочки свыше 90 дней снизилась с 32,9% до 30,4%) за счет заемщиков, которым банки не одобрили заявки из-за невысокого кредитного рейтинга или чрезмерной нагрузки кредитов на доходы - это называется ПДН, предельно допустимой нагрузкой.

"К сожалению, рост просрочек неизбежен в сложившейся ситуации. Связано это с тем, что и самоизоляция, и коронавирус, и новые цены на нефть дорого обходятся нашей экономике, а значит, и заемщикам. Поэтому заплатить придется, вопрос - кому и сколько. Конечно, государство сделало многое для того, чтобы потери простых граждан были минимальны. Но нагрузка на бизнес и работодателей сильно выросла, а значит, пострадают наемные работники, простые заемщики. Соответственно, их платежеспособность будет зависеть от того, насколько эффективными в противостоянии кризису будут государство и бизнес", - сказал Викулин.