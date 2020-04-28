Ритейлеры готовы делать скидки при оплате по СБП

28 апреля. FINMARKET.RU - Ритейлеры просят ЦБ разрешить им подключаться к Системе быстрых платежей (СБП) напрямую, а не через банки. Взамен они готовы активно развивать сервис оплаты по QR-коду и делать скидки покупателям. Об этом сказано в письме Торгово-промышленной палатыв адрес регулятора, на которое ссылаются "Известия". В Банке России пообещали изучить предложения делового объединения. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) добавили, что прямое участие торговых сетей вобсуждается с НСПК уже несколько месяцев. Создание инфраструктуры займет время и потребует ресурсов, при этом не принесет чувствительной финансовой отдачи, считают в банках.

Торгово-сервисные предприятия предложили ЦБ провести пилотный проект по подключению ритейлеров к СБП напрямую в качестве агентов по приему платежей. В письме Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ в Центробанк отмечается, что компании ежегодно проводят сотни миллионов трансакций с помощью банковских карт, а затраты на проведение платежей исчисляются сотнями миллиардов рублей. Статус агента позволит реализовать максимально удобные сценарии для проведения платежей, а также повысит проникновение СБП, сказано в документе.

Сейчас по закону "О национальной платежной системе"» агентами СБП могут выступать только организации, обладающие банковской лицензией. Комиссия за проведение трансакций составляет от 0,4% до 0,7% в зависимости от категории товара.

При подключении магазина к СБП напрямую в качестве агента ритейлер сможет платить не более 0,2% за трансакцию. Это в 2–3 раза дешевле, чем проведение платежа через банк, который участвует в системе, и в 10 раз выгоднее обычной оплаты картой в терминале, оценил председатель комитета по развитию электронной коммерции ТПП РФ Алексей Федоров.

"Сэкономленные средства предприниматели могут вложить в скидки для конечного потребителя, а бизнес получит дополнительный способ стимулирования спроса. Это будет особенно важно в постпандемический период", — добавил он.

По словам Алексея Федорова, цитируемого "Известиями", изначально наличие банковской лицензии было обусловлено низким уровнем IT-систем в торговле, но сейчас лидеры рынка электронной коммерции — высокотехнологичные компании, не уступающие в информационной безопасности крупнейшим банкам.