Россияне стали вдвое чаще звонить бесплатно

28 апреля. FINMARKET.RU - В этом году за счет периода самоизоляции операторы заработают на бесплатных звонках на федеральные номера (8-800) свыше 11,5 млрд рублей, подсчитали для "Известий" аналитики. То есть на 10% больше, чем годом ранее. Это произойдет за счет увеличения количества звонков в службы поддержки, интернет-магазины, на горячие линии ведомств и в службы такси, а также в банки и медучреждения. Голосовой трафик по таким номерам поднялся как минимум вдвое, отмечают операторы. Но эксперты не исключили, что после окончания пандемии рост этого сегмента сойдет на нет: малый и средний бизнес сократит потребление услуги или вовсе откажется от нее на фоне падающих доходов.

В период пандемии коронавируса значительно увеличилось количество исходящих звонков на федеральные номера с кодом 8-800. Например, по номеру 8 (800) 2000-112 можно проконсультироваться по вопросам коронавируса (COVID-19). Кроме того, к таким номерам подключены горячие линии многих ведомств.

Звонки на эти номера бесплатны для вызывающего абонента вне зависимости от его местонахождения на территории России и типа телефона (мобильный или стационарный). Стоимость звонка оплачивает его получатель.

В прошлом году объем сегмента бесплатных номеров с кодом 8-800, по оценкам iKS-Consulting, составлял 10,5 млрд рублей. Но под влиянием пандемии можно ожидать 10-процентного роста по итогам 2020-го — до 11,55 млрд рублей, прогнозирует аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Всего в России действует около 350 тыс. таких бесплатных для абонентов номеров, уточнил аналитик компании.

Основные операторы, имеющие номерную емкость с кодом 8-800, — "Ростелеком", "Вымпелком" ("Билайн"), "Мегафон", МТС, "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ) и "Компания ТрансТелеКом" (ТТК). А клиентами сервиса выступают транснациональные корпорации и крупные российские организации, а также частично госсектор. Именно они платят оператору за использование номера.

При этом, по словам Максима Савватина, в последние годы в сегменте наметилось увеличение числа клиентов — представителей малого и среднего бизнеса. Операторы стали активно продвигать эту услугу в пакетных предложениях вместе с другими возможностями фиксированной связи, говорит эксперт.

"Интерес к этой услуге, безусловно, сейчас есть. В первую очередь, спрос на номера 8-800 вызван увеличением голосовой активности в самоизоляции", — отметил Максим Савватин.

Опрошенные "Известиями" операторы подтвердили увеличившийся спрос на номера 8-800 в период пандемии.