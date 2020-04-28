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28 апреля 2020 года 08:42
Регистрация смартфонов по IMEI может начаться в РФ в 2021 г.
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EPA/ТАСС
28 апреля. FINMARKET.RU - Платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по международному идентификатору мобильного оборудования IMEI может начаться с России с 1 июля 2021 года, следует из доработанного законопроекта группы членов Совета федерации, пишет "Коммерсант". По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платной процедура будет только для новых устройств, требование распространится в том числе на граждан, ввозящих смартфоны из-за границы самостоятельно. Это должно помочь бороться с кражами и ограничить в интересах официальных дистрибуторов непрямые поставки смартфонов. Однако, указывает газета, ряд требований смягчены: устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно. Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором.
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Ключевые слова: РФ, смартфоны, регистрация
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