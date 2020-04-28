Господдержка недоступна более 50% бизнесменов - ТПП

28 апреля. FINMARKET.RU - Больше половины российских предпринимателей заявили, что за последнюю неделю в их деятельности ничего не изменилось -по-прежнему стоит, еще треть бизнесменов считают, что стало еще хуже - они не подпали под меры господдержки и вынуждены увольнять сотрудников.

Таковы результаты проведенного Торгово-промышленной палатой (ТПП) опроса бизнеса о масштабах проблем в регионах из-за пандемии коронавируса. В опросе, который проводился с 20 по 27 апреля, приняли участие 21,6 тыс. предпринимателей из 83 регионов

Отвечая на вопрос, какие действия они предпринимали в отношении своих сотрудников в течение этой недели, 26% предпринимателей заявили, что перевели часть персонала на удаленный режим. Еще 21% опрошенных отправили часть сотрудников в отпуск за свой счет, 14% заявили, что снизили сотрудникам зарплату, отменив премии. Опрос показал, что бизнесмены начали сокращать сотрудников. Так, 11% предпринимателей сообщили, что уволили часть сотрудников, еще 10% сохранили основную часть работников, но избавились от вспомогательного персонала, а 8% предпринимателей заявили, что будут увольнять всех сотрудников.

Больше половины (62%) опрошенных бизнесменов сообщили, что не обращались и не планируют обращаться в банк за беспроцентным кредитом на выплату заработных плат своим сотрудникам. 17% опрошенных предпринимателей рассказали, что обращались в банк, но у того нет нормативных документов на выдачу такого кредита, 9% опрошенных получили от банка отказ. Еще 6% предпринимателей сообщили, что их банк не уполномочен выдавать такие ссуды.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что основная часть (более 50%) респондентов не смогли воспользоваться мерами кредитно-финансовой поддержки, так как их компании не попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, отмечает ТПП.

При этом банки отказали трети опрошенных предпринимателей в предоставлении кредитных каникул, кредитов на зарплату, реструктуризации кредитов и выдаче новых кредитов, не объясняя причины. Такая ситуация наблюдается практически в 75 регионах, большинство претензий получено на работу Альфа-банка, ВТБ, Газпромбанка, Тинькофф банка, Сбербанка.

"Около 50 % предпринимателей не планируют обращаться в банки за поддержкой, так как не видят в предлагаемых государством мерах реальной помощи и считают это дополнительной нагрузкой и обременением на ближайший период в связи с отсутствием выручки и перспектив ее роста", - указывает ТПП.

Кроме того, предприниматели отмечают, что каждый банк предъявляет свои условия и требования к получению кредитной поддержки, обещанной государством, а количество документов, которые необходимо предоставить для ее получения, превышает перечень документов стандартного пакета. Большинство банков предлагают заемщикам собственные продукты не на льготных условиях в рамках государственной поддержки, а с высокими процентными ставками. Так, наблюдается разброс процентов по новым кредитам от 7% до 28 % годовых.

"Мы активно взаимодействуем с Банком России и наряду с другими общественными объединениями уполномочены со стороны ЦБ действовать в качестве медиаторов для решения проблемных вопросов касательно получения кредитно-финансовой поддержки. По выявленным в результате опроса проблемам и прямым обращениям бизнеса обязательно будут приниматься соответствующие меры", - заявила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

Около 71% опрошенных респондентов призывают к отмене всех налоговых и неналоговых платежей для МСП в 2020 году, 68% для продолжения деятельности необходимы гранты или невозвратные субсидии на размере 30% от оборота компаний в 2019 году.

Для сохранения своего бизнеса 62% предпринимателей просят об арендных каникулах и отмене налога на имущество и землю за 2020 год, 59 % предпринимателей нуждаются в долгосрочных беспроцентных кредитах на пополнение оборотного капитала и развитие деятельности, 53 % считают необходимым приравнять ставки по тарифам на услуги естественных монополий для бизнеса к ставкам тарифов для населения, 48% призывают снизить страховые взносы до 15% на всю заработную плату, и 34% опрошенных выступают за возврат бизнесу всех страховых взносов, уплаченных в первом квартале текущего года.

При этом 82% респондентов уверены в том, что необходимо объявить все отрасли наиболее пострадавшими от коронавируса с включением их в меры государственной поддержки.

"Еще год назад, обсуждая национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", мы поддержали установленную цель в 25 млн субъектов МСП. Сегодня численность малых и средних компаний стремительно уменьшается - поэтому уже сейчас надо вносить изменения в нацпроект, переориентирующие все меры поддержки на сохранение сектора. С этой целью нами подготовлен еще один, уже третий пакет системных предложений для включения в комплекс мер правительства по поддержке бизнеса в связи с чрезвычайными мерами в экономике", - заявил президент ТПП Сергей Катырин.

Кроме того, ТПП в ближайшее время направит в правительство пакет предложений по пост-кризисной поддержке предприятий.