ФНБ не собирается вкладывать в инфраструктуру

27 апреля. FINMARKET.RU -собирается отказаться от идеи направлять сверхнакопленияна инвестиции в инфраструктурные проекты, пишут "Известия", ссылаясь на источники, близкие к правительству.

После покупки Сбербанка ликвидная часть фонда составляет около 8% ВВП, из которых 1%, согласно бюджетному кодексу, может быть вложен в экономику. Однако, по словам собеседников газеты, по итогам года ожидается настолько серьезный дефицит бюджета, что резервы решили поберечь, а проекты финансировать за счет других источников. В пресс-службе Минфина заявили, что окончательное решение пока не принято, всё будет зависеть от макроэкономической ситуации. Эксперты уверены: главное — не урезать инвестиционные программы, поскольку если не запустить стройку сейчас, то к 2024 году поручения президента выполнить не удастся.

Еще в феврале глава Минфина Антон Силуанов обещал, что инвестиции из сверхнакоплений ФНБ в силе. По его словам, этому не помешает даже покупка Сбербанка. После его оплаты из ресурсов фонда в нем всё равно останется более 7% ВВП, заверял министр. Планы инвестиций в 2020 году он оценивал в 300 млрд рублей, напоминает издание.

Однако ситуация в экономике за два месяца изменилась настолько, что уже ни о каких инвестициях за счет резервов речи не идет. По словам источника "Известий", сейчас в принципе не стоит такой вопрос: вкладывать ресурсы ФНБ в долгострои или не вкладывать. Другой собеседник эту информацию подтвердил.

"После покупки Сбербанка в ФНБ останется не так много свободных ресурсов — в зависимости от курса рубля в районе 1% ВВП. При нынешних ценах на нефть объем ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии. Тогда чисто технически тратить резервы на инвестиции будет невозможно, не меняя бюджетный кодекс", — пояснил источник.

"Известия" спросили Минфин, действительно ли там намерены отказаться от планов вкладывать сверхнакопления фонда в проекты.

"Использовать средства ФНБ будем исходя из складывающейся ситуации в экономике", — сообщила пресс-служба.

Маневр Минфина ожидаем и понятен, считает руководитель направления "Макроэкономика" ЦМАКП Дмитрий Белоусов, мнение которого приводият "Известия". Это стандартная для всех кризисов логика ведомства: отказаться от инвестиций в пользу текущих расходов. Однако спад — это временное явление, даже если он продлится больше года. Тогда как задачи по ускорению экономики стоят. Если мы не запустим инфраструктурные проекты сейчас, то к 2024 году поручения президента будут сорваны. Поэтому отказываться от принципиальных инвестиций нельзя, уверен Дмитрий Белоусов.

Впрочем, решение сохранять резервы в нынешней ситуации — скорее правильное, полагает директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. Эти ресурсы пригодятся для финансирования неотложных социально значимых расходов в условиях сокращения доходов бюджетов всех уровней: для начисления пенсий и заработных плат, поддержки регионов, малого бизнеса и семей с детьми. Исполнение этих обязательств одновременно поддержит экономику через создание платежеспособного спроса.