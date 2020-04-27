Перенесенные налоговые платежи можно будет оплатить траншами

27 апреля. FINMARKET.RU - Перенесенные налоговые платежи можно будет оплатить не единовременно, а отдельными траншами в течение года. Такое заявление во время онлайн-брифинга сделал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров, добавив, что соответствующее постановление правительства, разъясняющее этот и другие моменты по получению льгот бизнесом из числа пострадавших отраслей, появится в ближайшее время. Об этом пишет "Российская газета"

"Сейчас готовится еще одно постановление правительства, в котором, в том числе, будет разъяснен порядок оплаты перенесенных налоговых платежей. Перенесенные налоговые платежи будут оплачиваться равными частями в течение года. Таким образом, финансовая нагрузка на пострадавшие компании будет равномерно распределена", - сообщил Егоров. Он напомнил, что изменения, которые были сделаны в связи с пандемией коронавируса, в первую очередь коснулись переноса сроков уплаты налогов, предоставления отсрочек и рассрочек, в том числе по обязательной отчетности.

"Все налоговые декларации, которые у нас необходимо сдавать с марта по май, по ним автоматически срок сдачи переносится на три месяца, но необходимо отдельно отложить из этой отчетности декларации по страховым взносам и декларации по налогу на добавленную стоимость, которые необходимо сдать до 15 мая", - подчеркнул Даниил Егоров. Он также пояснил, почему именно для этих налоговых деклараций сроки сдачи остались прежними. По его словам, поскольку декларации по налогу на добавленную стоимость могут подразумевать как уплату, так и возмещение, соответственно, чтобы компании могли воспользоваться своим правом на возмещение, налоговым органам необходим весь массив деклараций.

При этом Егоров отметил, что это не касается оплаты всех видов налогов и сборов, которые можно осуществить тогда, когда заканчиваются выходные дни. "Перенос уплаты налогов осуществляется не для всех, исключения сделаны для малых и средних предприятий из списка пострадавших отраслей. На сайте ФНС размещена соответствующая информация", - сказал глава ФНС.

Он также отметил, что если владелец бизнеса понял, что его фирма относится к одной из пострадавших отраслей, то по налогу на прибыль, по упрощенной системе налогообложения и по сельхозналогу за 2019 год сроки уплаты переносятся на 6 месяцев. По его словам, авансовые платежи, а такжеза первый квартал 2020 года также переносятся на полгода, а за второй квартал на 4 месяца.