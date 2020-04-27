Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на поддержку отрасли

27 апреля. FINMARKET.RU - Глава Минтранса Евгений Дитрих предложил премьеру Михаилу Мишустину меры поддержки транспортной отрасли на сотни миллиардов рублей. Тяжелая экономическая ситуация сложилась во всех отраслях транспортного комплекса, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо министра от 9 апреля. С 1 по 9 апреля объемы перевозок десяти крупнейших авиакомпаний на международных линиях сократились на 98,9%. Снижение пассажиропотока 33 крупнейших аэропортов РФ на 7 апреля составило 93%, говорится в письме.

Падают погрузка и пассажирооборот и на железнодорожном транспорте, доходы от продажи билетов снизились в марте на 39% на дальнем следовании и на 61,4% в пригородном сообщении. По данным Минтранса, ОАО РЖД оценивает снижение доходов от грузовых перевозок при неблагоприятном сценарии в 131,5 млрд руб. по итогам года. Пассажиропоток на автовокзалах и автостанциях на 8 апреля сократился на 50–95%. Грузооборот морских портов за первые два месяца «вырос лишь на 0,7%», говорится в письме. Речной, где массово возвращают купленные туры, вряд ли выйдет в навигацию при сохранении ситуации до конца апреля, отмечается в письме.

В связи с этим Дитрих предлагает комплекс мер поддержки. Для транспортных компаний в целом — отсрочку по уплате страховых взносов. Кроме того, предложена шестимесячная отсрочка уплаты НДС, полугодовой мораторий на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам (10–30% от стоимости контракта). Госкомпаниям могут разрешить не платить дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммыы.

ОАО РЖД предлагается предоставить 139,8 млрд руб. средств из ФНБ на закупку локомотивов и перенести на 2020 год выделение уже согласованных 30,5 млрд руб. на Восточный полигон. Планируется заморозить навсегда ставку по налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры на уровне 1,6%.

Часть из мер уже согласована — в правительственном плане поддержки предлагается выделить авиакомпаниям 9,3 млрд руб. на покрытие недополученных доходов за февраль—март и еще 2,1 млрд руб. аэропортам. Еще 3 млрд руб. планировали дать Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на снижение лизинговых платежей авиакомпаний. Обсуждается ускоренный режим возврата НДС.