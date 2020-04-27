Число безработных в России может вырасти в шесть раз

27 апреля. FINMARKET.RU - Численность зарегистрированных безработных в России может потенциально вырасти почти в шесть раз - до 5,3 млн человек. Такой прогноз содержится в обзоре, который для "Известий" подготовил Институт социальной политики НИУ ВШЭ. В обзоре отмечается, что, несмотря на масштабные меры поддержки в условиях простоя в экономике, пандемия выявила определенные недочеты в регулировании занятости, и прогнозируют увеличение обращений граждан за пособием. Связывают они это, в частности, с упрощением процедуры постановки безработных на учет, которая теперь возможна в режиме онлайн, а также с увеличением размера выплат.

"В последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться в течение трех месяцев, - напомнила директор Института социальной политики Лилия Овчарова. - Важно отметить, что речь идет об официально оформленных наемных работниках. Если у такого безработного есть несовершеннолетние дети, то на каждого из них добавят еще 3 тыс. рублей".

По оценке эксперта, учитывая, что власти направят на дополнительные выплаты пособий почти 33,4 млрд рублей, служба занятости может ожидать в эти три месяца обращений около миллиона человек, что более чем в два раза повышает приток зарегистрированных безработных. В общей сложности, отметили в НИУ ВШЭ, помощь рассчитана на 2,5 млн человек. На данный момент, как сообщили "Известиям" в Минтруде, количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тыс. человек.

Основываясь на международном опыте, эксперты делают в исследовании прогноз, что потенциально число официально зарегистрированных безработных может составить 5,3 млн, что связано с особенностью текущего кризиса.

У 60% потенциального притока граждан нет подушки безопасности в виде сбережений или пенсии, потому прогноз института выше официального, пояснила Овчарова. По ее мнению, центры занятости в итоге может ждать высокая нагрузка, справляться с которой будет сложно.

В Минтруде "Известиям" рассказали, что количество официально регистрируемых безработных действительно уже возросло и в ближайшее время эта динамика сохранится. В пресс-службе ведомства пояснили, что на это влияет сразу несколько факторов.

- Самый значимый из них - ситуация в экономике и на рынке труда в связи с распространением коронавирусной инфекции. Но сам факт упрощения процедуры и повышения пособия, конечно, тоже сказывается на количестве людей, которые обращаются в центры занятости. Благодаря внедрению нового функционала портала "Работа в России", поиск работы через центры занятости так же прост и доступен, как и через специализированные сервисы. А для получения пособия гражданам больше не требуется обращаться в центры занятости лично, достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, - напомнили в Минтруде.

В пресс-службе Минтруда уверены, что средств на выплаты пособий хватит. В Минтруде также подтвердили, что сейчас центры занятости работают в напряженном режиме, но справятся с нагрузкой с учетом автоматизации процессов.