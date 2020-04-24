Граждане несут деньги на валютный рынок, несмотря на убытки

24 апреля. FINMARKET.RU - Возросшая волатильность привлекла граждан не только на фондовый, но и на, дилеры отмечают рост клиентской базы, пишет "Коммерсант"

По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), по итогам 1-го квартала количество договоров выросло на 3,9 тыс. - до 15,6 тыс. В предшествующем квартале компании заключили лишь 2 тыс. договоров. Число активных клиентов в отчетном периоде выросло с 2,4 тыс. до 3,2 тыс. человек, число заключенных сделок достигло 724 тыс. (против 430 тыс. за 4-й квартал 2019 года), а торговый оборот по ним - 1,6 трлн руб. (против 1,3 трлн руб.).

Обобщенные финансовые результаты по своим клиентам за 1-й квартал дали только два брокера - "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс". Чистый убыток клиентов двух компаний достиг 400 млн руб.- худший результат за 3 года. Число убыточных счетов оказалось почти втрое выше прибыльных счетов - 1597 против 592. При этом клиенты "Альфа-Форекс" получили самый большой квартальный убыток, а у клиентов "ВТБ Форекс" за 3 года работы выше убыток был только в 1-м квартале 2018 года.

Глава АФД Евгений Машаров считает убытки за 1-й квартал не системным показателем, так как высокая волатильность всегда играет в пользу форекс-дилеров. Гендиректор "ВТБ Форекс" Сергей Жаров отмечает, что "пока на валютном рынке будет сохраняться высокая волатильность, интерес новых и старых трейдеров будет высоким. Ближайшие месяцы, по нашему мнению, будут активными".

Гендиректор "Альфа-Форекс" Сергей Николюк говорит, что повышенная волатильность традиционно пробуждает интерес к рынку форекс, а обратная сторона высокой волатильности - негативный финансовый результат клиентов, что характерно для всех рынков.

В этих условиях активизировались и нелицензированные форекс-компании, которые могут предложить клиентам удаленную идентификацию. Как заметил Николюк, главная проблема индустрии - невозможность удаленного заключения договора с новым клиентом. При этом потенциальный клиент может без особых проблем не выходя из дома открыть счет в иностранной компании и перевести туда свои деньги.